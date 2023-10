Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’OFCE anticipe une remontée du chômage en France • Le plein-emploi devra patienter. Et pour cause, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) s’attend à un « retournement de la courbe du chômage » en France fin 2023 et « surtout en 2024 », après le fort dynamisme de l’emploi de ces dernières années, selon ses prévisions macroéconomiques publiées mardi 17 octobre. L’OFCE observe un ralentissement sur les créations d’emplois au deuxième semestre 2023. Le taux de chômage passerait ainsi de 7,2 à 7,9 % « à la fin de l’année prochaine dans un contexte de hausse marquée de la population active due à la mise en place de la réforme des retraites ». « La faible croissance de l’activité et le rattrapage partiel des pertes de productivité passées auraient raison du fort dynamisme de l’emploi observé ces dernières années », révèle l’institut de conjoncture français.

Le terroriste islamiste qui a fait deux morts en Belgique a succombé à ses blessures • Lundi 16 octobre, peu après 19 heures, nos voisins belges vivaient l’horreur. Un homme vêtu d’une veste orange a tiré à l’aide d’un fusil d’assaut sur trois personnes, tuant deux supporters suédois. Abdesalem L., un homme d’origine tunisienne âgé de 45 ans, a été identifié comme étant l’auteur de cet attentat islamiste, il a été repéré par la police dans un café de Schaerbeek, mardi matin, puis touché par balles. Avant de succomber à ses blessures. Selon le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, le suspect « était connu des services de police pour des faits suspects : trafic d’êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’État », il avait demandé l’asile en novembre 2019, avant de recevoir une réponse négative l’année suivante. L’auteur du double assassinat séjournait donc illégalement sur le territoire belge.

Fini le cashback sur le site de la SNCF ! • La SNCF met un terme à son offre de cashback proposée sur son site Internet. Jusqu’alors, juste après l’achat d’un billet de train les utilisateurs de la boutique en ligne voyaient apparaître une publicité proposant de se faire rembourser 16,87 euros. En réalité, « le pop-up renvoyait en fait vers un site commercial distinct de la SNCF, qui réclamait un abonnement de 18 euros par mois pour pouvoir bénéficier de l’offre », expliquent nos confrères du Figaro. « Le cashback est une pratique légale et encadrée par la loi, très courante pour un e-commerçant et bien connue par les consommateurs », nuance-t-on à la SNCF. Pour rappel, le ministre des Transports Clément Beaune s’était engagé à ce que cette offre soit arrêtée. C’est désormais chose faite.

Frédéric Mazzella lance le « dift » avec Pascal Légitimus • Captain Cause, start-up pionnière du financement de projets à impact par les entreprises a inventé le « dift », qui résulte de la contraction des termes « don » et « gift » (cadeau en anglais). Le « dift », c’est un cadeau solidaire digital qui s’inscrit parfaitement dans la démarche de Captain Cause, qui vise à rediriger des budgets cadeaux ou marketing vers les défis écologiques et sociétaux. Le lancement du « dift » a été annoncé dans une vidéo humoristique qui met en scène l’acteur Pascal Légitimus dans la peau d’un employé de bureau. « C’est la technique “mots-concepts” qui nous a révélé le mot dift : on écrit sur une feuille les mots qui se rapportent aux concepts et aux valeurs du produit que l’on invente, puis on les combine deux par deux. C’est également comme cela qu’on avait inventé le mot BlaBlaCar il y a une dizaine d’années ! Dans l’équipe Captain Cause, nous utilisons le terme dift chaque jour depuis un an maintenant, dans toutes ses déclinaisons : je difte, tu diftes, il difte… et nos contacts anglo-saxons parlent immédiatement de difting ! », a déclaré Frédéric Mazzella, cofondateur et président de Captain Cause.

Rolls-Royce va supprimer jusqu’à 2 500 emplois dans le monde • Entre 2 000 et 2 500 postes supprimés à travers le monde, voilà « la prochaine étape d’un plan de transformation qui court sur plusieurs années », écrit Rolls-Royce dans un communiqué. Le chiffre représente 6 % des effectifs mondiaux. Pour le groupe industriel britannique, spécialisé dans les moteurs d’avion, ce n’est en réalité pas une surprise après un exercice 2022 en demi-teinte. « Nous bâtissons un Rolls-Royce prêt pour l’avenir. Cela veut dire une organisation plus allégée et efficace », a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic. Parmi les pistes de restructuration : les fonctions d’ingénierie, technologie et sûreté devraient se réunir pour ne constituer plus qu’une seule équipe.

