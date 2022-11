Temps de lecture estimé : 3 minutes

Macron trouve que « c’est une très mauvaise idée de politiser le sport » • « Je pense qu’il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l’événement ». Depuis Bangkok, en Thaïlande, le chef de l’État disserte, l’air de rien, sur les relations entre le sport et la politique. La fâcheuse Coupe du monde au Qatar, désastreuse sur tous les plans, ne semble pas l’indisposer tellement. Lui, qui affichait lundi 14 novembre une implacable sévérité sur le dossier iranien, au micro de France Inter, ne semble guère s’émouvoir, présentement, de la condition de la femme au Qatar. Soubresaut du enmêmetempisme ?

Lula : son plaidoyer pour l’Amazonie • Pas même investi, Lula commence déjà à œuvrer. Le président élu du Brésil s’est rendu à la COP 27 de Charm el-Cheikh (Égypte). Il y a été chaleureusement acclamé, preuve qu’à l’international, on salue la victoire de l’ex-syndicaliste face à Jair Bolsonaro. Le Brésil opère un spectaculaire virage environnemental, avec, au programme, la reprise de la lutte contre la déforestation. Lula souhaite d’ailleurs organiser une COP en pleine Amazonie, au cœur du poumon vert mondial.

Zelensky dans la tourmente • « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé », affirme le président d’Ukraine, Volodymyr Zelensky, au sujet du missile qui s’est abattu en Pologne. Un méfait dont on a suspecté d’abord la Russie, avant d’impliquer l’Ukraine, finalement. Le leader de Kiev, qui a pourtant accusé très gravement Moscou, doit aujourd’hui faire face à une vague de critiques, y compris chez ses habituels partisans. En Grande-Bretagne, où l’opinion publique est pourtant acquise à la cause jaune et bleue, les journaux posent la question : « Pouvons-nous croire Volodymyr Zelensky ? » Alors que la neige tombe sur le pays, l’Ukraine doit se préparer à un hiver très rigoureux.



Europe 1 fait grise mine • Implacables audiences radios. Les chiffres de Médiamétrie, dévoilés chaque trimestre, sont terribles pour la radio bleue. Seuls 2 millions d’auditeurs quotidiens se pressent pour écouter les programmes, en baisse de 400 000 personnes sur un an. Coup dur pour Sonia Mabrouk, Dimitri Pavlenko et Stéphane Bern… France Inter domine encore outrageusement : 5,5 millions d’auditeurs chaque jour ! RTL et France Info viennent ensuite, en baisse toutes deux. RMC, dont la matinale a été refondée par Apolline de Malherbe, semble sortie de l’ornière Bourdin, avec 140 000 auditeurs supplémentaires. 3,2 millions de personnes écoutent quotidiennement cette antenne au ton viril.

Londres présente enfin son budget • Après la catastrophe budgétaire causée par l’incompétence de Liz Truss (qui a disparu des radars) la Grande-Bretagne présente un second budget, qui, espère le gouvernement, ne va pas cette fois emporter l’économie dans la tourmente. Le chancelier de l’Échiquier britannique (ministre des Finances), Jeremy Hunt, révèle ses intentions : « C’est un plan de stabilité équilibré, j’ai essayé d’être juste en demandant à ceux qui ont plus de contribuer plus. » Pour réparer les fractures béantes de l’inégalité sociale, le gouvernement du multimillionnaire Rishi Sunak va ainsi augmenter la contribution des géants de l’énergie, via une super taxe qui prélèvera 35 % de leurs profits du moment.

Sophia Chikirou accablée dans l’enquête sur le financement de la campagne Mélenchon •Sophia Chikirou, députée LFI de Paris, conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon (et plus si affinités) risque d’être mise en examen dans les tous prochains jours… Pour « escroquerie aggravée » par dessus le marché. En cause, la campagne de 2017, lors de laquelle l’ancienne sarkozyste passée à gauche aurait procédé, via sa société Mediascop, à d’étranges surfacturations… « En dehors des périodes de campagne présidentielle, l’activité de Mediascop est faible, quasiment nulle ou nulle », indique le rapport d’enquête. Il n’y avait même pas de locaux, aucun meuble… et aucun personnel, à l’exception de stagiaires et des deux sœurs Chikirou. Bizarre.