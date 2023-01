Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quand le carton Avatar donne un coup de projecteur à une start-up bretonne • Peut-être n’avez toujours pas vu Avatar 2 : La voix de l’eau au cinéma. Et bien vous êtes de plus en plus rare ! Le film a connu un véritable carton, il vient de franchir le cap des 1,9 milliard de dollars de recettes à l’échelle mondiale. Une bonne nouvelle pour Eyes3shut ! « On peut remercier James Cameron qui a relancé la 3D ! » se réjouit Renaud Van Lith, le cofondateur de l’entreprise spécialisée dans les lunettes 3D. Les fameuses lunettes font parler d’elles, lesquelles sont basées sur une technologie « active », à l’arrivée… une image de meilleure qualité ! Pour rappel, la start-up a d’ores et déjà équipé environ 500 écrans en France et 200 à l’étranger avec plus de 200 000 lunettes mises à disposition. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

Les défaillances d’entreprises ont rebondi en 2022 • « Avec 42 500 procédures ouvertes sur 2022, le nombre de défaillances accuse une hausse exceptionnelle de près de 50 % par rapport à 2021, un taux jamais observé auparavant », constate le cabinet spécialisé Altares – qui a recensé l’ensemble des procédures enregistrées auprès des tribunaux de commerce. Oui, les défaillances d’entreprises ont rebondi l’an passé, et ont connu une accélération au quatrième trimestre (plus de 12 000 procédures ouvertes). Malgré tout, Altares précise que le niveau de défaillances en 2022 n’atteint toujours pas celui de 2019 et lui reste inférieur de 10 000. Le « quoi qu’il en coûte », une mise sous morphine de l’économie ?

Jeudi 19 janvier, jeudi noir • « Un jeudi de galère » dans les transports. C’est ce que prévoit le ministre Clément Beaune. « Je le dis pour ceux qui le peuvent […] : tout ce qui permet d’avancer ou de retarder un déplacement par rapport au jeudi, de faire du télétravail quand c’est possible, est le bienvenu », a insisté le ministre délégué chargé des Transports sur France 2. En effet, CGT et RATP espèrent atteindre le « zéro transport » ! L’appel à la grève pour ce jeudi est massif : dans les transports en commun, l’aérien, les écoles, les hôpitaux, la fonction publique, les raffineries… les revendications tournent souvent autour d’une revalorisation des salaires, sans oublier évidemment la contestation de la réforme des retraites. Bref, ce jeudi, un conseil, évitez les transports. Vraiment.

Les applications les plus téléchargées dans le monde en 2022 • Et nouvelle consécration pour TikTok ! En 2022, le réseau social a enregistré plus de 672 millions d’installations, à en croire le bilan mené par Apptopia. Devant Instagram, avec 548 millions d’installations. WhatsApp complète le podium. Voici le top 10 :

1 TikTok

2 Instagram

3 WhatsApp

4 CapCut

5 Snapchat

6 Telegram

7 Subway surfers

8 Facebook

9 Stumble Guys

10 Spotify