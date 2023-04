Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un CAC 40 gonflé à bloc • Hier, le CAC 40 gagnait 0,32 % à 7 543,63 points. Cela signait ainsi un nouveau record à 7 543,74, après avoir clôturé vendredi 14 avril au-dessus des 7 500 points, pour la première fois de son histoire. Les investisseurs attendent avec impatience la publication du chiffre de croissance économique en Chine, dévoilé dans la journée. Cela leur donnera un premier aperçu de l’impact de la levée des restrictions anti-covid sur la deuxième économie mondiale. En effet, les géants du luxe sont très sensibles à la croissance chinoise. Par ailleurs, la place parisienne est entrée la semaine passée dans la saison des publications de résultats d’entreprises, avec le groupe LVMH qui a présenté des ventes supérieures aux attentes des analystes. Cette semaine, les opérateurs de marché porteront leur attention sur les résultats de L’Oréal mercredi, de Renault ou encore d’EssilorLuxottica jeudi.

Macron reconnait la colère mais défend toujours sa réforme • Le Président de la République s’est exprimé dans une allocution lundi 17 avril à 20 heures, trois mois après les mouvements de protestation contre la réforme des retraites. « Ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite pour chacun et produire plus de richesse pour notre nation », a défendu Emmanuel Macron, qui a tout de même reconnu l’impopularité de la réforme, « pour autant cette réforme est-elle acceptée ? À l’évidence, non ». Le chef de l’Etat a concédé que des enseignements devaient être tirés de cette colère, mais ne compte pas revenir sur le fond de la réforme, il laisse toutefois la porte ouverte aux syndicats, mais pourquoi faire ? Emmanuel Macron se tourne vers l’avenir et la fin de son quinquennat, qui reposera notamment sur trois piliers : le travail (et un nouveau modèle productif pour répondre aux enjeux climatiques), la justice, et le progrès pour mieux vivre (qui passera notamment par l’école).

1 homme en colère • Vladimir Kara-Mourza, l’un des principaux opposants du président russe Vladimir Poutine, et déjà empoisonné deux fois en 2015 et 2017, encourait vingt-cinq ans de prison. Enfermé depuis un an, ce journaliste a reçu le prix Václav-Havel en 2022, une distinction créée en 2013 et décernée chaque année par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Accusé de haute trahison, diffusion de fausses informations et de travailler pour une organisation « indésirable », le tribunal de Moscou a rendu son verdict, ce lundi 17 avril, et l’a condamné à une peine de 25 ans de prison.

Airbus et Air France acquittés • Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro et Paris s’est abîmé en pleine nuit dans l’Atlantique, quelques heures après son décollage, entraînant la mort de ses 216 passagers et 12 membres d’équipage. Airbus et Air France, qui contestent toute faute en lien avec le crash en 2009 du vol Rio-Paris, encouraient 225 000 euros d’amende. Quatre mois après la fin de l’audience, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé lundi la relaxe des deux accusés.

Travailler plus longtemps, oui mais où ? • Le Conseil constitutionnel a tranché, la mesure phare des 64 ans a été adoptée, et d’autres ont été rejetées, notamment celle de « l’index senior ». Initialement, cet index senior devait devenir obligatoire dès le mois de novembre pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Le seuil aurait ensuite été abaissé à 300 salariés dès juillet 2024. Ainsi, les sociétés auraient dû publier au plus grand nombre leurs chiffres d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans. En cas de non-publication de cet index senior, les employeurs auraient été passibles de sanctions financières. « Nous devrons, avec les partenaires sociaux et les parlementaires, trouver les voies et moyens pour soutenir et améliorer le taux d’emploi des salariés âgés de plus de 50 ans », a commenté Olivier Dussopt, ministre du travail.

Lutter contre le gaspillage alimentaire • La loi AGEC de février 2020 a fixé un objectif national de réduction de 50 % du gaspillage alimentaire d’ici à 2030. L’Association qui représente les PME et ETI alimentaires, et le Centre technique de la conservation des produits agricoles, ont donc lancé un guide. Les entreprises alimentaires pourront alors réaliser un diagnostic des pertes et du gaspillage alimentaire, puis élaborer un plan d’action de réduction. L’objectif de ce guide est d’aider les entreprises dans la prise en compte des obligations réglementaires et de proposer un cadre méthodologique.