Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les inégalités salariales persistent • En France, seulement 41% des salariés affirment que leur entreprise tient une politique d’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Si la situation n’est pas nouvelle, le rapport « People at Work 2022 », montre qu’aujourd’hui 83 % des travailleurs de 18-24 ans envisageraient de changer d’entreprise en cas d’inégalité salariale. La diversité, l’équité et l’inclusion sont devenus des critères sine qua non pour les jeunes générations.

TotalEnergies complice de crime de guerre • Le géant pétrolier visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. Les ONG ukrainienne Razom We Stand et française Darwin Climax Coalitions accusent TotalEnergies d’avoir exploité un gisement de gaz qui a servi à fabriquer du kérosène. Celui-ci était utilisé par les avions russes dans leurs bombardements, notamment à Marioupol où 600 personnes ont trouvé la mort. Le groupe français juge ses accusations « outrancières et diffamatoires ».

Sommeil et inflation, un lien de cause à effet • Selon la récente étude de « Emma The Sleep », un quart des Européens voient leur sommeil perturbé par les inquiétudes liées à l’augmentation du coût de la vie. C’est alors que l’effet boule de neige entre en jeu. 75 % d’entre eux s’accordent à dire qu’une mauvaise nuit entraine une baisse de la productivité au travail. De cette mauvaise nuit découle aussi une augmentation du sentiment de dépression. Sans oublier, parfois, une diminution de la libido… Bref, au-delà du portefeuille, espérons que cette conjoncture ne dure pas trop longtemps !

James Webb repousse les limites de la connaissance • James Webb, voyage aux origines de l’Univers était diffusé jeudi 13 octobre sur France 5. Ce documentaire témoigne des prouesses dont est capable James Webb, le télescope le plus performant jamais construit. Christophe Galfard, élève et collaborateur du grand astrophysicien Stephen Hawking explique : « Grâce à lui, nous avons de nouvelles images qui nous ouvrent sur des pans de notre réalité cosmique qui étaient jusqu’ici inexplorés parce qu’invisibles et indétectables. » De quoi remonter le temps et repousser les limites de la connaissance !

Just Stop Oil vandalise la National Gallery de Londres • Just Stop Oil revendique l’arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Vendredi 14 octobre, deux militantes du collectif ont jeté de la soupe à la tomate sur le chef-d’œuvre de Van Gogh Les Tournesols. L’œuvre estimée à 84 millions de dollars, est fort heureusement protégée par une vitre. Dans la foulée, Just Stop Oil a tweeté : « L’art vaut-il davantage que la vie ? », à méditer.