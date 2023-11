Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les « work besties », ces collègues qui donnent le sourire • C’est un fait, les relations au travail ne se limitent pas aux tâches attribuées ! En effet, une étude menée par l’Ifop et FLASHS pour Compte-Pro.com dévoile l’importance des « work besties » en France. Ces collègues que l’on a plaisir de retrouver chaque matin et avec qui un lien d’amitié s’est créé, représentent alors 74 % des salariés. D’ailleurs, pour 82 % des salariés, ces liens atténuent la pénibilité du travail. Enfin, en ce qui concerne les sujets de discussion au travail, ceux-ci révèlent des préférences marquées. Bien que la météo soit un sujet récurrent, les potins et les critiques, qu’ils concernent l’entreprise, la hiérarchie ou les collègues, prennent souvent le dessus. En revanche, des sujets comme la rémunération ou les opinions politiques restent souvent tabous. Malgré cela, plus de la moitié des « work besties » partagent des détails de leur vie privée.

Grande levée de fonds pour le Fourgon ! • Le Fourgon, pionnier de la consigne de boissons et produits réutilisables en France, annonce une levée de fonds majeure de 10 millions d’euros lors de sa série A, avec Id4, Teampact, La Poste Ventures, plusieurs business angels et d’autres investisseurs clés. C’est une excellente nouvelle pour cette start-up, qui vise toujours à populariser la consigne et le réemploi des contenants alimentaires à travers tout le pays. Livrant quotidiennement une variété de produits locaux dans plus de 2000 villes, elle a déjà évité plus de 10 millions de contenants à usage unique, ce qui équivaut à 300 tonnes de plastique économisées. De plus, le Fourgon va étendre sa présence géographique et élargir ses gammes de produits. La start-up prévoit le réemploi de 50 millions de contenants d’ici à deux ans.

Financement participatif : un nouveau record pour Tony Parker et Bricks.co ! • Le château Saint-Laurent, propriété de Tony Parker, a marqué l’histoire de l’immobilier en réunissant 1 million d’euros en une heure via la plate-forme de financement participatif Bricks.co. Ce record d’engouement a rassemblé 3 400 investisseurs particuliers, une première en France, pour un projet immobilier de cette envergure. Cette réussite spectaculaire témoigne de la démocratisation de l’investissement immobilier, soulignant l’efficacité de Bricks.co avec ses 300 000 inscrits et l’intérêt des Français pour des biens patrimoniaux d’exception. Tony Parker a exprimé sa fierté et son honneur d’associer autant d’investisseurs enthousiastes à cette aventure. L’ampleur de cette réaction témoigne de la force de l’investissement participatif et de l’attachement des Français à leur patrimoine.

Du glyphosate pour 10 ans de plus ! • La Commission européenne a voté hier pour renouveler l’autorisation du glyphosate dans l’UE pour 10 ans. Cela fait suite à une décision commune des États membres. Cette annonce intervient malgré la controverse qui entoure cet herbicide. En effet, l’exécutif européen s’appuie sur un rapport régulateur qui estime que le niveau de risque ne justifie pas son interdiction. De plus, l’autorisation actuelle, prolongée à plusieurs reprises depuis 2017, expire le 15 décembre prochain. Avec l’absence de consensus entre les 27 États membres, la Commission a pris la décision finale. Celle-ci prévoit d’ailleurs un renouvellement de 10 ans avec de nouvelles conditions et restrictions, en collaboration avec les États membres de l’UE.

Violences conjugales : hausse de 15 % par rapport à l’an passé • En 2022, les forces de sécurité ont enregistré 244 000 victimes de violences conjugales, principalement des femmes. Ce nombre marque une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Le Service statistique de la sécurité intérieure ajoute que cette augmentation suit la tendance depuis 2019. Ainsi, malgré une libération de la parole et des améliorations dans l’accueil des victimes, le nombre a doublé depuis 2016. De plus, les femmes représentent 87 % des victimes, tandis que les hommes sont mis en cause à 89%. Enfin, seulement un quart des victimes ont porté plainte, cela souligne alors un défi persistant dans la lutte contre ces violences.

crédits : shutterstock