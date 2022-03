Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tchernobyl sous surveillance biélorusse • « L’alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl a complètement été rétablie », a déclaré le ministère biélorusse de l’Énergie. Et d’ajouter : « Actuellement, la fourniture d’électricité des infrastructures de la centrale est assurée par les systèmes d’alimentation biélorusses. » De quoi rassurer la communauté européenne. Pour rappel, la centrale nucléaire est tombée aux mains des Russes le 24 février. L’alimentation électrique avait été coupée et l’Agence internationale de l’énergie atomique ne recevait plus les informations nécessaires au suivi de l’activité de la centrale.

Cdiscount et GreenYellow attaqués en justice • L’association de défense des consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne Cdiscount et GreenYellow – filiales du groupe Casino – pour « pratiques trompeuses et agressives ». En cause, un « harcèlement de clients détenant une offre de gaz à prix fixe pour qu’ils résilient leur contrat avant son terme ». En effet, les consommateur·rices auraient souscrit à une offre auprès des deux fournisseurs en cause avant l’augmentation des prix du gaz à un tarif fixe et donc avantageux. Mais Cdiscount et GreenYellow espèrent sortir du marché du gaz dès le 6 avril. « Le but de ces manœuvres, que nous estimons trompeuses et agressives, est d’inciter ces clients à résilier leur contrat de manière anticipée en échange d’un geste commercial », assure l’association.

Une plate-forme en ligne contre les arnaques sur Internet • Mardi 15 mars, le gouvernement a lancé la plate-forme Thesee, pour « Traitement harmonisé des enquêtes et signalement pour les e-escroqueries ». Celle-ci a pour objectif de « permettre aux particuliers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie », précise le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Parmi les arnaques concernées : le piratage de messageries électroniques, le chantage en ligne, les rançongiciels, l’escroquerie à la romance, l’escroquerie à la petite annonce et les fraudes liées aux sites de ventes.

Pfizer veut imposer une deuxième dose de rappel aux États-Unis • En France, le gouvernement a pris, quelque peu, ses distances avec les recommandations médicales. Même si c’est possible depuis le 14 mars, les plus de 80 ans ne sont, pour l’heure, pas obligé·es de faire une quatrième dose de vaccin. Aux États-Unis, c’est le laboratoire Pfizer qui appelle les autorités à accorder un nouveau rappel pour lutter contre la résurgence de l’épidémie de la covid-19. Ce, chez les personnes de 65 ans et plus et sur la base de données qui proviennent d’Israël au moment où le variant Omicron contaminait une grande partie de la population.