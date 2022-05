Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des baguettes Lidl contiendraient du métal • Il faut avoir de bonnes dents. Des baguettes aux céréales commercialisées par l’enseigne allemande de hard-discount Lidl se retrouvent suspectées de contenir du métal… Et plus si affinité : verre, plastique et textile pourraient également s’y glisser. Une débandade ! Le gouvernement, via son outil « Rappel Conso », demande aux client·es de l’enseigne de ne surtout pas consommer cette « baguette rustique » décidément mal nommée…

Pénurie de personnel : l’appel aux séniors • Le Parisien fait écho, dans son édition du 16 mai, à la demande d’un restaurateur de Cherbourg. Bien en peine pour recruter, comme tant d’autres, Vincent Gontier s’est décidé à chercher du côté des cheveux gris. Recruter des seniors, y compris des retraité·es, aussi bien en salle qu’en cuisine. Le tout en s’adaptant à leur rythme. Les premières candidatures lui parviennent déjà : une serveuse de 67 ans et un cuisinier de… 74 ans ! Improbable.

En Espagne, vers le congé menstruel • Le gouvernement social-démocrate l’a annoncé : en cas de règles douloureuses, les salariées espagnoles auront bientôt la possibilité de prendre trois jours de congé maladie. Il ne s’agit pas de systématiser ce congé, mais de le rendre possible, seulement en cas de « fortes douleurs ». Une interrogation subsiste : la mise en place d’une telle mesure – apparemment bénéfique – ne risquerait-elle pas d’être un nouveau frein à l’embauche des femmes ? Certain·es patron·nes pourraient craindre une telle avancée sociale… Pour le moment inédite en Europe.



Moins belle la vie pour Marseille • Coup dur pour les téléspectateur·rices de France 3. Plus Belle la vie, série qui rythmait les avant-soirées de la chaîne publique, s’arrêtera fin septembre. Rideau sur la plus longue série audiovisuelle française : cette quotidienne fut lancée en 2004 ! Autant dire que depuis, toutes les intrigues possibles ont été usées jusqu’à la corde. Seulement voilà : Marseille, lieu de tournage de ce soap-opéra méridional, se retrouve soudainement privée d’une importante manne financière. 600 personnes (acteurs, techniciens…) œuvraient à la bonne marche du programme depuis la cité phocéenne. Autant d’emplois dans le domaine de la production culturelle régionale se retrouvent menacés.

Le nouveau défi de Djebbari • Il s’épargne des angoisses. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des Transports, sait déjà qu’il ne figurera pas dans le prochain gouvernement. Un choix délibéré, puisque l’ancien pilote de ligne tourne la page de la politique. Il revient dans le privé pour intégrer le conseil d’administration de la start-up Hopium. Une société spécialisée dans le véhicule à hydrogène. Promesse d’avenir !