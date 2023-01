Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président du Medef remet les pendules à l’heure ! • « À un moment, il faut aussi se dire “on est patrons, un patron c’est fait pour surmonter les difficultés, ça se lève le matin avec l’envie de développer sa boîte quelle que soit la difficulté”, sauf quand elles sont du type covid ». Sur LCI, le porte-parole des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, a tenu à remettre l’église au milieu du village. Évidemment qu’il y a des difficultés, mais cela fait partie de la vie d’un entrepreneur, selon lui. « On n’est pas entrepreneur pour, à chaque fois qu’il y a une difficulté, tendre la main », a-t-il insisté, lui qui ne veut plus du quoi qu’il en coûte ! Pour le président du Medef, la priorité des patrons devrait être la question de l’embauche et des salaires.

Depuis hier, lundi 16 janvier, vous pouvez demander une indemnité carburant • C’était une promesse de la Première ministre Élisabeth Borne. Face à la hausse du prix des carburants, pas moins de seize millions de Français, les plus modestes, peuvent recevoir depuis le 16 janvier une aide de 100 euros. Ce dispositif remplace en quelque sorte les ristournes en vigueur pour aider les automobilistes à faire le plein en 2022. Dans le détail, qui sont ceux qui peuvent toucher cette indemnité ? Les Français dont « les revenus se situent dans les cinq premiers déciles de revenus, qui travaillent et qui prennent leur voiture pour aller travailler ». Pour bénéficier de ce chèque, rendez-vous directement sur le site des impôts, un formulaire est mis en ligne sur ce sujet, et vous aurez jusqu’au 28 février pour faire votre demande. Les premiers versements sont attendus fin janvier.

La Nintendo Switch atteint des sommets • Plus d’un million de Switch vendues en 2022 en France. Soit un total de plus de sept millions depuis sa commercialisation sur le sol français en 2017. Résultat, la Nintendo Switch dépasse de loin les performances de la Wii, habituée depuis dix ans à détenir le titre de console la plus vendue dans notre pays (consoles portables exclues). 6,3 millions d’exemplaires, pour la Wii, s’étaient écoulés en France. C’est simple, « une console vendue sur deux en France l’an passé était une Switch », précise Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France. Autre chiffre révélateur : près d’un quart des foyers français est désormais équipé d’une ou de plusieurs Switch.

À Décathlon, les salariés réclament des hausses de salaire • Et pourtant, le magasin d’articles de sports a plutôt bonne réputation. Samedi 14 janvier, plusieurs dizaines de salariés de Décathlon se sont mobilisés afin de demander de meilleurs salaires, a indiqué à l’AFP le délégué syndical CFDT Sébastien Chauvin. Parmi les magasins concernés : Herblay en région parisienne, Aubagne, Mérignac, Metz, Lille… entre autres. Comme souvent lors d’un conflit social, c’est la question d’une juste répartition qui est sur la table. La CFDT demande une répartition plus équitable des performances financières de l’entreprise entre les actionnaires et les salariés – et rappelle que 400 millions d’euros de dividendes ont été versés au titre de l’année passée. « Nous demandons la répercussion systématique (des hausses) du Smic » ainsi que « 3 % de gain de pouvoir d’achat » supplémentaire, insiste Sébastien Chauvin.