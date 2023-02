Temps de lecture estimé : 2 minutes

71 % des cadres veulent changer d’emploi • Une envie d’ailleurs ? Face aux basculements immenses qui agitent le monde du travail, les cadres rêvent de se faire la malle. L’excellente enquête du cabinet Robert Walters le prouve. 9 cadres sur 10 avouent avoir songé à démissionner en 2022. Le management, trop erratique, est la première cause du mécontentement salarié. 43 % des cadres estiment d’ailleurs ne pas gagner assez ; et se demandent logiquement si l’herbe est plus verte ailleurs. 83 % s’estiment en pleine réflexion pour repenser leur rapport au travail. 27 % disent même s’investir moins. Les entreprises doivent se remettre en cause pour maintenir l’équipage sur le pont. Au risque, sinon, de voir tout le monde filer vers les canots de sauvetage.

Airbus célèbre un bénéfice record • Airbus a le sourire. Nouveau bénéfice net record de 4,2 milliards d’euros en 2022. 1 % de plus qu’en 2021, le tout dans un contexte contraint par l’inflation comme par le nouveau discours sur l’avion, moyen de transport désormais décrié. « Nous avons réalisé des résultats financiers solides dans un contexte opérationnel défavorable qui a empêché notre chaîne d’approvisionnement de se rétablir au rythme prévu », résume le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury. Avec 661 avions livrés l’an passé et 720 appareils prévus pour 2023 ; le géant européen prouve qu’il a tous les atouts pour réussir dans « le monde d’après ».

Lagardère nie vivre un échec • « Ce n’est pas un échec, ça n’a pas marché ». La petite phrase d’Emmanuel Macron inspire Arnaud Lagardère, président de la holding qui porte son nom. Dans un entretien au Figaro, l’homme d’affaires déclare : « Notre empire ne s’est pas rétréci, il s’est réinventé. » Une manière comme une autre d’avaler la mauvaise nouvelle. Certes, le groupe est en plein rebond, avec une croissance en hausse de 28 %. Mais est-ce encore son groupe ? Lagardère est désormais cogéré par Vivendi, et donc par Vincent Bolloré, qui espère pouvoir en prendre un jour ou l’autre le contrôle complet. Que dire d’Europe 1, la radio historique de la holding, qui est à la peine ? Lagardère veut croire en l’avenir : « Nous nous accrochons. Europe 1 reviendra au niveau où elle a été, en faisant preuve de patience pour le déploiement de notre stratégie. »

L’adieu à Nicola • La Première ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon, quitte la piste. En poste depuis 2014, la cheffe du gouvernement régional d’Écosse entend désormais retrouver une vie plus normale et pouvoir « prendre un café avec un ami, ou sortir, seule, pour une marche ». Cette femme, très attachée à l’indépendance de sa province, est la première dirigeante mondiale à tomber pour cause… de wokisme. Son récent projet de loi, destiné à faciliter la « transition de genre » dès l’âge de 16 ans, a été fatal. Il a suscité une levée de boucliers, même à gauche. Le parti travailliste s’est ainsi démarqué d’une telle proposition.

Pierre Palmade « sera jugé comme n’importe quel Français » • Désormais en garde à vue à l’hôpital de Melun (Seine-et-Marne) Pierre Palmade peut enfin livrer sa vérité aux enquêteurs. L’humoriste, au centre d’un fait-divers qui indigne, dit sa « honte » face à l’accident grave qu’il a provoqué, en faisant le choix du pire ; conduire sous l’emprise des drogues dures. Ses deux comparses, d’abord en fuite, sont désormais entre les mains de la justice. Face à la crainte exprimée par certains, la Procureure de Paris tient à rappeler la loi. Sur RTL, elle lance : « Pierre Palmade sera jugé comme n’importe quel Français. » « Il n’y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants », insiste Laure Beccuau. Dura lex, sed lex.