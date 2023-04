Temps de lecture estimé : 2 minutes

Impôts : opération transparence pour l’État • Gabriel Attal veut reconquérir les classes moyennes. Le ministre du Budget (et donc des impôts) sait bien qu’à l’heure où les contribuables doivent remplir leur devoir-citoyen, cela n’a rien d’évident. D’ici à un mois, il veut lancer une plate-forme en ligne où les Français auront enfin le droit de savoir. Ils pourront ainsi répondre à la fameuse question que tout le monde se pose… « Où va l’argent ? ». Ce qui compte pour le ministre : « savoir combien coûte, une année de lycée, un kilomètre de route, une gare TER… ». Une initiative intéressante que nous jugerons sur pièces.

Dépenses publiques : l’é tat d’urgence Verdier-Molinié • « Jusqu’ici, tout va bien ». Mais plus dure sera la chute. Avec son nouveau livre événement, Où va l’argent ? (Éditions de l’Observatoire) Agnès Verdier-Molinié sonne le tocsin. Oui, la France dépasse trop, beaucoup trop. La présidente de la fondation Ifrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) ose aller à l’encontre de la démagogie dépensière ambiante. « Nos dépenses publiques explosent à la hausse. Dans le même temps, on a un délitement incroyable de nos services publics, quelque chose qu’on n’avait jamais mesuré avant, qui est en train de se passer à bas bruit et qui finalement va finir par remonter à la surface ». Il est temps pour l’État de se serrer la ceinture.

EDF suspend ses recrutements • L’énergéticien avait prévu d’embaucher 3 000 personnes cette année. Eh bien, tout cela est remis à plus tard. Christophe Carval, directeur des RH du groupe, a fait cette annonce dans un courriel exhumé par nos confrères de L’Informé – le site d’info lancé par Xavier Niel. Surprenant à l’heure où EDF doit pourtant monter d’un cran pour rattraper son retard dans la filière nucléaire – laissée pour compte durant des années. En réalité, il ne s’agit que d’un « gel », car le groupe veut revoir sa stratégie de recrutement.

Qui est le télétravailleur francilien ? • 46 % des Franciliens pratiquent le télétravail. Soit près de 2,5 millions d’actifs. L’étude du Forum Vies Mobiles est éclairante, car elle nous offre un portrait-robot de cette pratique. Ainsi, on compte autant d’hommes que de femmes. Bien entendu, la catégorie des CSP+ est surreprésentée (53 %). Chez les ouvriers et les employés, pour lesquels ce droit reste souvent lettre morte, on compte tout de même 21 % de personnes éligibles. La majorité des télétravailleurs franciliens (71 %) passent désormais moins de 3 jours par semaine sur leur lieu de travail. Plus de 1,7 million d’actifs franciliens passent plus de 4 jours par semaine à domicile ! Au risque de la détérioration du lien humain…

Cadres : 10 métiers qui recrutent • Malgré un contexte économique compliqué, les entreprises recrutent de nombreux cadres en ce début d’année 2023, d’après l’Apec (Association pour l’emploi des cadres). Certains profils sont particulièrement recherchés. Les offres d’emplois qui s’y rattachent sont en plein boom. Notons les 3 premiers métiers : développeur (+5 %), comptable (+12 %), chargé d’affaires (+9 %). Enfin, le cinquième métier du top 10, chef de projet informatique, bénéficie d’une hausse spectaculaire de +17 % !