Moins de bruit s’il vous plaît ! • L’association de la journée nationale de l’audition a sorti son septième baromètre sur le bruit, la santé et la qualité de vie auditive au travail. Il en ressort que les nuisances sonores au travail dérangent plus d’un salarié sur deux (52 %) en moyenne. Cela pourrait entraîner à terme des burn-out, du stress ou même des risques accrus de surdité pour certains secteurs comme le BTP. Pour les employés de bureau, les principales gènes se trouvent être les discussions entre collègues et les bruits qui viennent de l’extérieur du bâtiment. Elles sont toutes les deux responsables de 31 % des nuisances observées.

La Croix-Rouge s’attaque aux « déserts de solidarité » • Les communes à plus de vingt kilomètres d’une antenne Croix-Rouge et dans lesquelles les habitants ont fort besoin d’aide, sont considérées comme des « déserts de solidarité ». On en recense 4 000 aujourd’hui en France. Alors, l’ONG s’associe à l’association Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour tenter d’endiguer le phénomène. Concrètement, la branche philanthropique du Crédit Mutuel finance à hauteur de 7,5 millions d’euros le projet « hors de murs » porté par la Croix-Rouge. L’argent servira à fournir une flotte de véhicules adaptés. Les bénévoles pourront ainsi aller à domicile aider les plus démunis en leur livrant des repas, une aide vestimentaire et sanitaire.

Semana lève 1,5 million d’euros pour le travail hybride • Tout part d’un constat. Celui selon lequel 77 % des dirigeants pensent que le travail hybride est essentiel pour retenir les collaborateurs. Appuyé par le fait que 80 % des cadres souhaitent continuer à travailler en mode hybride. Mais avec cette pratique, les plannings de présence au bureau sont parfois difficiles à suivre… Alors Semana propose une solution en ligne, facile à utiliser et qui s’intègre aux outils Google, Microsoft, Teams et Slack. L’idée vise à organiser les plannings de télétravail et l’affectation des espaces en entreprise. Le concept de Semana vient de séduire les institutionnels et les business angels. Ils financent à hauteur d’1,5 million d’euros le développement de leur entreprise.

Les voyages d’affaires, c’est bientôt fini ! • L’urgence climatique aura raison des voyages d’affaires. C’est en tout cas ce que prévoit le baromètre IFTM-EPSA. Selon eux, la visioconférence aurait remplacé un cinquième des voyages liés au travail. Le volume de voyage net d’affaires est donc en très fort retrait depuis 2019, à -20 %. En revanche, le chiffre d’affaires du secteur reste sensiblement égal à cette dernière année de référence avant covid-19. Les collaborateurs voyagent moins, mais pour plus cher !