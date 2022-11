Temps de lecture estimé : 3 minutes

Attractivité : un succès français • Ouvrons ce Vite compris avec une bonne nouvelle. La France est attractive. Les entrepreneurs étrangers se pressent dans notre pays pour y investir. La dernière édition du baromètre de l’attractivité du cabinet de consultant EY, référence mondiale, montre que les groupes étrangers ont annoncé 1 222 projets de création ou d’extension de sites de production en France, en 2021. Soit une hausse de 24 % par rapport à 2020 ! Le record de 2019 est battu, malgré la pandémie, qui dominait alors l’agenda. Mais tant de normes et de lourdeurs administratives minent encore notre compétitivité… La crise de l’énergie, couplée à l’inflation, pourrait ralentir notre retour en force.

Les macronistes lancés dans la bataille pour Paris • Ils s’appellent Marlène, Clément, Gabriel ou encore Olivia. Les premiers noms du casting d’un nouveau télé-crochet ? Non. Les noms des ministres en lice pour la mairie de Paris, dont l’élection, bien que prévue en 2026, est déjà sur toutes les lèvres. Marlène Schiappa, dans Le Figaro, déclare « vouloir jouer un rôle ». On imagine que tant qu’à faire, c’est le premier qui l’intéresse. Clément Beaune (Transports) et sa vaillante collègue, Olivia Grégoire (PME Commerce et Tourisme) donnent des dîners avec leurs collègues de la majorité pour évoquer l’avenir de la capitale. Quant à Gabriel Attal (Budget), il croise régulièrement le fer avec les équipes d’Anne Hidalgo, en véritable pourfendeur de l’édile capitale. Pourrait-il quitter ses Hauts-de-Seine, lui, l’élu de Vanves ? Réponse bientôt.

L’UE veut former 15 000 militaires ukrainiens • Bruxelles veut former les soldats de l’armée d’Ukraine pour les aider à sortir gagnants. La Pologne et l’Allemagne vont fournir l’effort principal. Une vingtaine de pays membres, sur les 27, participeront à cette opération d’un genre nouveau. Les formations se dérouleront sur le territoire de l’UE, et non en Ukraine, pour éviter tout procès en cobelligérance, même si la frontière est ténue. Depuis le début du conflit, l’UE a déjà « décaissé » 3,1 milliards d’euros d’aides diverses (civiles et militaires) à l’Ukraine. Une initiative nommée « Facilité européenne de paix ».

Le gouvernement dit non à l’interdiction de la corrida • Un sujet épineux. Protection des animaux contre tradition régionale. Le gouvernement tranche : la corrida pourra continuer. Tant pis pour Aymeric Caron, député de Paris et grand défenseur des bêtes. La secrétaire d’État à la Ruralité, Dominique Faure, a fermé le ban de la négociation. Depuis l’Assemblée nationale, elle lance, catégorique : « Nous ne sommes pas favorables à une mesure qui vise, si l’on est précis, à interdire la corrida dans les endroits où elle est aujourd’hui autorisée, c’est-à-dire les endroits où elle est une pratique continue depuis des décennies. Dans le reste du pays, elle n’est pas autorisée. » Aucun changement, donc. Grand partisan de la corrida, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, doit être aux anges.

Un négationniste français arrêté en Écosse • Il s’appelle Vincent Reynouard. Un nom marqué du sceau de la honte. Ce négationniste forcené, élevé à l’école de la haine, a été condamné à diverses reprises pour avoir remis en cause la réalité de l’extermination méthodique des Juifs par l’Allemagne nazie, durant la Seconde guerre mondiale. Arrêté en Écosse, où il menait une cabale aux airs de débandade, ce piteux individu, admirateur d’Hitler, a été placé en détention. Il devrait bientôt être extradé en France pour y être jugé.

Joe Biden face à Xi Jinping • À l’occasion du G20 de Bali (Indonésie), les deux représentants des plus prospères nations du monde se sont rencontrés. Ambiance plutôt cordiale, en apparence… Le maître de la Maison-Blanche dit vouloir « gérer les différences et éviter que la compétition se transforme en conflit », estimant que « rien ne remplace » un face-à-face. Son homologue de la Cité interdite veut croire en un « dialogue sincère » ayant pour but de « trouver la bonne direction ».