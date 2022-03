Temps de lecture estimé : 2 minutes

Witco s’installe en Allemagne et au Royaume-Uni • Cinq ans après son lancement dans l’hexagone et une installation en Espagne, direction Londres et Munich ! Witco, entreprise spécialisée dans l’organisation du travail hybride, a mis au point une solution – sorte d’application – qui centralise l’ensemble des services et informations à disposition au sein des bureaux. « Je suis ravi d’accompagner Witco dans sa mission : façonner un avenir du travail plus centré sur l’humain », lance Alper Yurder, qui va chapeauter les équipes de Witco au Royaume-Uni. Face à la généralisation du travail hybride, l’entreprise Witco a un boulevard de développement devant elle. Et prévoit le recrutement d’une quarantaine de collaborateur·rices en 2022.

+ 14,3 % pour le marché français de la musique • La nouvelle est inattendue, le marché français de la musique affiche une très belle croissance en 2021. + 14,3 %, une première depuis 20 ans ! Une bonne nouvelle qui s’explique par l’augmentation constante des consommateur·rices de streaming audio musical selon le Syndicat national de l’édition phonographique qui recense « près de 10 millions d’abonnements payants, qui avec les comptes familles rassemblent 14 millions d’utilisateurs des offres premium ». Et d’affirmer que cette hausse est également le fait d’une « résistance remarquable des ventes physiques » avec un « rebond de 21 % des revenus générés par les supports physiques ».

Le FMI inquiet pour le PIB ukrainien en cas d’enlisement du conflit • Depuis fin février, la Russie de Vladimir Poutine mène la guerre à l’Ukraine de Volodymir Zelensky. Des civils combattent et des civils meurent. D’autres quittent le pays. En parallèle, la situation économique ukrainienne inquiète. En cas de résolution rapide du conflit, le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à ce que le PIB ukrainien se contracte de 10 % en 2022. Mais, si la guerre s’enlise, le FMI table sur un repli du PIB ukrainien entre 25 % et 35 %, en se basant sur des données historiques des conflits armés comme au Liban, en Irak ou en Syrie.

Des millions pour Doctolib • Celles et ceux qui luttaient encore contre la prise de rendez-vous en ligne l’ont utilisé, de gré ou de force, pendant la pandémie : Doctolib poursuit son développement. Le site de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de téléconsultation a annoncé une levée de fonds de 500 millions d’euros. Une somme qui aurait pour objectif la création de 3 500 postes sur cinq ans. Fondée en 2013, l’entreprise serait, à en croire son président Stanislas Niox-Chateau, valorisée à 5,8 milliards d’euros.

Ethic recevra Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan le 24 mars • Le mouvement Ethic, présidé par Sophie de Menthon, a invité l’ensemble des candidat·es à l’élection présidentielle pour qu’ils·elles évoquent leur programme économique. Ont notamment été reçu·es : Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Yannick Jadot n’ont pas accepté l’invitation. Le 24 mars, Sophie de Menthon recevra Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre d’un petit déjeuner débat, soit un peu plus de deux semaines avant le premier tour de l’élection présidentielle. En partenariat avec Ethic, EcoRéseau Business a retracé les grandes mesures économiques des candidat·es à l’Élysée, dans son n°87, actuellement en kiosque.