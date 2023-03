Temps de lecture estimé : 2 minutes

SVB s’écroule, l’or monte • En finance, il y a des choses que l’on peut prévoir. L’effondrement de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB) allait forcément profiter à l’or. Se tourner vers des valeurs stables quand l’économie flanche ? C’est un classique. Alors, l’once – qui naviguait fin février aux alentours de 1 800 dollars – est montée à 1 905 dollars, hier. Sur la seule séance de lundi 13 mars, le métal jaune a pris +2,5 % de valeur. Sur la semaine, il en est à 4,86 %. On vous le disait il y a quelques semaines, l’année 2023 sera celle des valeurs refuges !

La bourse en rouge vif • Sale temps pour les banques françaises ! La faillite de la SVB ébranle la stabilité de notre marché financier. Mercredi 15 mars, l’indice CAC40 plongeait à -2,50 % à la mi-journée. Société Générale et BNP Paribas voyaient le cours de leurs actions s’écraser respectivement à -6,23 % et -10,21 %. En cause, la crainte grandissante d’un effondrement du système financier global. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait pourtant assuré qu’il n’y avait « pas de risque de contagion » pour le marché européen. En voilà une déclaration qui a mal vieilli… et en seulement deux jours !

Le Danemark va aider l’Ukraine • Le gouvernement danois a annoncé le lancement d’un fonds à 940 millions d’euros (7 milliards de couronnes danoises) pour aider les Ukrainiens. Sur les 179 députés du Folteking, 159 ont voté en faveur de cette initiative. Dans le détail, ils ont décidé d’allouer 725 millions d’euros au soutien militaire, en première priorité. Pour le reste, le gouvernement va le partager entre l’aide humanitaire, à hauteur de 161 millions d’euros et les initiatives commerciales, à hauteur de 54 millions d’euros.

Casino et Intermarché vont passer à la caisse ! • 4 millions d’euros d’amende pour les deux géants de la grande distribution ! Ils ont été reconnus coupables par la Cour d’appel de Paris de « pratiques de restriction de concurrences ». Dans les faits, les deux supermarchés aurait exigé de certains de leurs fournisseurs des « investissements supplémentaires sans contrepartie effective et sous la menace de mesures de représailles ». L’affaire date de 2015.

Le Royaume-Uni protège son peuple ! • Alors qu’outre-Manche, un climat social chaotique règne depuis plusieurs mois, les Britanniques attendaient Downing Street au tournant. Et il y a enfin une bonne nouvelle pour nos voisins ! Le plafonnement des prix de l’énergie est prolongé. Il couvrira le pouvoir d’achat anglais pour trois mois supplémentaires au-delà de sa date butoir initiale, prévue le 1er avril prochain. Le Trésor britannique a annoncé que cette mesure leur coûterait 4 milliards de livres et permettrait au ménage d’économiser en moyenne 160 livres au total.