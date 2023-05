Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vice Media en faillite ! • Une dégringolade de 5,7 milliards de dollars de valorisation à seulement 225 millions. En cause ? Un business model qui repose uniquement sur les publicités en ligne et qui s’essouffle depuis un moment. Le père des pure-players perdait déjà de prestigieux investisseurs depuis 2018, seulement 1 an après son introduction en Bourse. L’un d’eux – Disney – avait même passé des dépréciations d’actifs sur Vice tant la société ne valait plus rien à son sens. Un bon coup de flair, car cinq années plus tard, Vice Media déclare officiellement faillite. La société attend le rachat de Fortress Investment Group et consorts pour continuer d’exister.

Bruxelles révise ses prévisions de croissance et d’inflation à la hausse en zone euro ! • L’activité économique serait plus dynamique que prévu selon la Commission européenne. L’accalmie des prix de l’énergie et le retour des chaînes d’approvisionnement permettent de voir l’avenir sous un meilleur ciel. La croissance dans la zone euro pourrait atteindre 1,1 % à la fin de l’année. Soit +0,2 point de plus que les prévisions initiales. Problème ? L’inflation, elle aussi, déjoue les pronostics. Celle que l’on qualifie de hausse des prix « sous-jacente » (variations des prix de l’alimentaire et de l’énergie exclues) devrait peser plus lourd que prévu sur le pouvoir d’achat des habitants.

Le premier tour des élections turques plombe la Bourse d’Istanbul • Le duel électoral qui oppose Kemal Kilicdaroglu au président sortant Recep Tayyip Erdogan ne profite à personne. Les deux camps s’attendaient à une victoire nette au premier tour. Il en faudra finalement bien un deuxième pour les départager. Et les investisseurs espèrent secrètement voir le président sortant sortir pour de bon. Sa politique économique inquiète et la situation turque ne s’améliore pas. Kemal Kilicdaroglu a donc les faveurs des financiers. Mais son score – à 44,95 % – semble trop léger pour le voir s’imposer face à Erdogan – lequel culmine à 49,4 %. Alors à l’annonce des résultats, la livre turque glissait à -0,4 % du dollar. Le BIST 100 (indice le plus important de la Bourse turque) reculait de 6,3 %.

Les croque-monsieur, le nouvel indice Big Mac ? • HelloFresh a étudié le prix du traditionnel croque-monsieur dans dix villes françaises. Un bon moyen de se rendre compte du niveau de vie des habitants, à l’instar de l’indice Big Mac créé par The Economist en 1986. Et sans surprise, c’est à Paris qu’il faut se délester du plus d’euros pour dévorer son croc’ ! En moyenne, son prix est fixé à 12,33 euros dans la capitale. Juste derrière, Lyon (11,53 euros) et Nice (11,23 euros) viennent compléter le podium. En revanche, c’est à Nantes que l’on trouve les meilleurs bons plans. Avec 7,32 euros en moyenne, la préfecture du Pays de la Loire offre à ses habitants des croque-monsieur au meilleur prix.

Edflex lève 12 millions d’euros • Le formateur en ligne continue sur sa lancée ! Edflex propose depuis 2016 du contenu en ligne pour développer les compétences des salariés du monde entier. Avec cette nouvelle levée de fonds, l’entreprise vise à compléter son offre et s’imposer sur le marché hyperconcurrentiel de l’edtech. « Nous entrons dans un nouveau chapitre de notre croissance, qui doit nous permettre d’affirmer notre place de leader de l’agrégation et de la curation de formations sur le marché européen », a affirmé le co-fondateur Clément Meslin.