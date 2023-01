Temps de lecture estimé : 2 minutes

En France en 2022, une inflation à 5,2 % en moyenne • Inflation par-ci, inflation par-là. La hausse des prix occupe tous les esprits, et pour cause, elle a un impact direct sur le pouvoir d’achat des Français. L’Insee a publié vendredi 13 janvier une étude qui mesure le niveau d’inflation en 2022. Résultat : l’an passé constitue bel et bien un record en termes d’envolée des prix ! L’inflation a atteint en moyenne une hausse de 5,2 % sur les douze derniers mois. Après une augmentation d’1,6 % en 2021. « La hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie (+23,1 % après 10,5 % en 2021) et de l’alimentation (+6,8 % après +0,6 %), et dans une moindre mesure des produits manufacturés et des services, qui ont progressé de 3 % », précise l’institut de la statistique. Le pic d’inflation sur un an pourrait être atteint en janvier ou février. Avant de décélérer donc ?

2,8 millions de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg • C’est sans doute l’un des plus beaux marchés de Noël en Europe. En Alsace, à l’approche de Noël, on met les petits plats dans les grands. Les touristes le savent, français ou étrangers, le marché de Noël de Strasbourg reste un incontournable. Et pour preuve, en 2022, le rendez-vous a attiré pas moins de 2,8 millions de visiteurs, un record ! Cette 452e édition a enregistré une hausse de 30 % en termes de fréquentation par rapport à 2021 – année de reprise après la crise sanitaire, certes. La maire écologiste Jeanne Barseghian s’est aussi réjouie d’une plus grande sobriété cette année : les exposants avaient pour obligation d’éclairer leurs chalets en LED, avec des horaires adaptés et une fermeture à 20 heures, y compris le week-end.

Delphine Arnault prend les commandes de Dior • On la relègue souvent à la « fille de Bernard Arnault ». Et pourtant, Delphine, de son prénom, décroche des fonctions et responsabilités de plus en plus grandes dans l’univers des grandes marques. Delphine Arnault était jusqu’à présent directrice générale adjointe de Louis Vuitton, chargée de superviser l’ensemble des activités produits depuis 2013, après avoir travaillé chez Christian Dior pendant douze ans. Voilà désormais qu’elle prend les rênes de Dior. « Sous sa direction, la désirabilité des produits a considérablement progressé, permettant à la marque (Louis Vuitton) de voler de record en record », a déclaré Bernard Arnault. Sa fille, âgée de 47 ans, succède à Pietro Beccari – lui-même nommé à la tête de Vuitton. Pour rappel, les cinq enfants de Bernard Arnault travaillent déjà dans le groupe LVMH.

Les freins qui expliquent notre échec à acheter écolo selon les psychologues • Trois psychologues – Audrey Portes, enseignante-chercheuse en marketing à Montpellier Business, School, Audrey Hanan et Jean-Louis Moulins, respectivement, maître de conférences et professeur à Aix-Marseille Université – ont publié une tribune dans Les Échos Start pour identifier les freins à des achats plus écologiques. En voici cinq :

1 « Je ne vois pas le lien entre mon comportement et la protection de l’environnement »

2 « Je veux être comme (ou mieux que) les autres »

3 « Je ne suis sensible qu’à certaines causes que je juge jolies »

4 « Je compte sur les autres pour être responsable et protéger l’environnement »

5 « Je fais tout le temps attention, je peux bien me permettre ce petit écart de conduite »

