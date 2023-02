Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’ONU demande 5,6 milliards de dollars pour aider l’Ukraine • Une somme pour couvrir les besoins des 11,2 millions d’Ukrainiens qui ont fait le choix de rester dans leur pays et des 4,2 millions de réfugiés présents un peu partout en Europe. Le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, rappelle que la guerre continue de faire des morts et qu’il est de notre devoir d’aider les victimes collatérales. L’argent consacré aux réfugiés sera donc reversé en grande partie à la Pologne, leur pays d’accueil principal en Europe. L’ONU en confiera une autre part à la Moldavie. Le pays de Maia Sandu aidera tous ceux qui souhaitent fuir à le faire en transitant à travers son territoire. L’ONU rappelle aussi que 86 % des réfugiés sont des femmes et des enfants.

Défaillances d’entreprises en hausse • L’ascension a malheureusement continué au mois de janvier. Après une année 2022 record pour le nombre d’entreprises en défaillance, la tendance semble se prolonger. Par rapport au premier mois de l’année dernière, les liquidations et redressements judiciaires ont augmenté de 51,6 % en un an. Ces fermetures concernent 42 640 entreprises sur les 12 derniers mois. Le record d’entreprise ouvertes sur la même période est donc à nuancer.

Barclays paie cher son erreur • La banque britannique fait grise mine. Ses résultats pour l’année 2022 sont très en deçà de ce que l’on pouvait attendre de ce mastodonte de la finance. Les bénéfices avant impôts chutent à 7 milliards de livres contre 8,2 milliards en 2021. Un recul qui s’explique par l’erreur de courtage que la banque a commis. En dépassant le plafond autorisé pour les émissions de produits structurés aux États-Unis, l’organisme financier a dû régler 1,6 milliard de livres en frais de litige, amendes et dédommagement. Ils ont également été dans l’obligation de racheter ces produits et d’en rembourser les investisseurs. Au final, Barclays enregistre un bénéfice en chute de 14 %, pas aidé non plus par la dynamique économique anglaise très moyenne.

Les centres commerciaux se relèvent • Enfin ! Après quelques années compliquées sur fond de covid-19, nos centres commerciaux enregistrent de belles performances. En décembre, les chiffres d’affaires de ces galeries marchandes s’élevaient à +6,2 % par rapport à 2021. Le taux d’occupation est également remonté à 97 %, son standard d’avant pandémie. Les commerçants ont donc investi tous les emplacements et il ne subsiste presque plus de locaux vides. Un point négatif à ce bilan interpelle tout de même, le trafic peine à remonter. Les experts interprètent que la population se déplace donc moins… mais plus efficacement !

Airbnb enfin rentable ! • L’année 2022 a bien profité à Airbnb. Au total la plate-forme a enregistré 8,4 milliards de dollars de chiffres d’affaires sur l’exercice. Une augmentation de 40 % sur un an et voilà la première année rentable de l’histoire de l’entreprise. Brian Chesky, le CEO, se dit encore plus optimiste pour l’année à venir. La réouverture du marché chinois et la tendance au tourisme retrouvée promettent de beaux résultats pour son entreprise.