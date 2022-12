Temps de lecture estimé : 2 minutes

Augmentation du Smic • Sans doute la moindre des choses ! Le salaire minimum légal sera revalorisé de 1,8 % début 2023, tiré par l’inflation. Le taux horaire passera de 11,07 à 11,27 euros brut. Sous l’effet de cette revalorisation, le Smic atteindra 1 709,28 euros brut par mois, soit 1 353 euros net pour 35 heures hebdomadaires. Au total, cette hausse mécanique correspond à 24 euros de plus par mois pour les actifs rémunérés au salaire minimum.

Invasion de nanoparticules • Dioxyde de titane, silice, particules d’argent… ont été retrouvés, entre autres, dans 20 des 23 produits de grande consommation, selon le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). Fort heureusement, ces nanoparticules ne représentent aucun risque à court terme. En revanche, les études montrent les effets cancérigènes de certaines nanoparticules prises à répétition. Celles-ci pourraient également avoir des impacts sur la fertilité et le système nerveux. L’association Avicenn appelle à étendre « l’obligation d’étiquetage aux catégories de produits qui ne sont toujours pas concernées ». En attendant, mise en garde sur les caleçons Uniqlo, poudres pour le visage L’Oréal, et autres masques FFP2.

La déception des superprofits italiens • Instaurée par le gouvernement Draghi, la taxe sur les « superprofits » des géants énergétiques promettait de rapporter 10 milliards d’euros. Mais fin novembre, la déception est grande ! Les rentrées fiscales de la taxe ne s’élèvent qu’à 2,75 milliards d’euros. Cet impôt exceptionnel s’est heurté au refus de nombreuses entreprises, qui n’ont pas souhaité le verser ! Celles-ci contestent tant bien que mal son mode de calcul. Mais le ministre de l’Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti n’a pas dit son dernier mot. Il s’est empressé de rappeler aux contestataires qu’ils s’exposent à une lourde amende… !

Adieu les tickets de caisse • Les tickets de caisse sont partout, dans les portefeuilles, dans les poubelles et parfois même sur le sol… Chaque année, c’est près de 33 milliards de facturettes qui sont imprimées. Et pourtant leur petite taille les rend difficiles à collecter et à recycler. Pour réduire cette production de déchets, l’exécutif a voté une loi « anti-gaspillage » en 2020. Celle-ci prévoyait notamment de mettre fin à l’impression systématique des tickets de caisse en France, et ce, dès janvier 2023. Mais au regard de l’inflation des derniers mois, cette réforme n’entrera en vigueur qu’à partir d’avril 2023. Un peu de répit pour les partisans du ticket papier traditionnel…

Combien ça coûte de vivre décemment ? • Vous rêvez d’une vie de famille à quatre dans une ville moyenne sans prétention aucune ? Selon le rapport du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, il vous faudra alors gagner 3 381 euros par mois. Il s’agit en effet du budget de référence qui permet non pas de survivre, mais de se sentir partie prenante de la société. Si, en revanche, vous rêvez de vous rapprocher de la douce ville lumière, ce budget peut alors monter jusqu’à 4 451 euros. Vivre décemment a un prix et non des moindres !