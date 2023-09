Temps de lecture estimé : 2 minutes

Levée de fonds : record pour Verkor ! · 2 milliards d’euros levés. La start-up française Verkor peut désormais installer sereinement sa gigafactory de batteries électriques à Dunkerque. Emmanuel Macron s’en félicite sur X : « La France attire, se réindustrialise, décarbone son économie, crée des emplois ! ». Verkor peut compter sur 850 millions d’euros issus du privé… Et sur une subvention publique de 650 millions d’euros de la part du gouvernement. Cette subvention doit encore être validée par Bruxelles. Verkor peut également compter sur 600 millions d’euros supplémentaires, levés auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui siège à Luxembourg. Verkor soutiendra Renault dans sa stratégie de transition. Cette entreprise est la clef de voûte d’une future « vallée de l’électrique » au cœur du bassin dunkerquois, qui retrouve son plein dynamisme.

Salaires : vers 4 % d’augmentation en moyenne ? · Selon le cabinet de recrutement Pagegroup, 2024 verra les salaires progresser de 4 % en moyenne. Les 750 consultants du cabinet ont épluché la situation de tous les métiers, de tous les secteurs, pour aboutir à cette prédiction analytique. Face à un marché tendu, où les difficultés de recrutement accablent les décideurs, certains secteurs vont faire l’objet de hausses de salaires spectaculaires… Entre 5 et 9 % pour un infirmier. 7 à 10 % pour un manutentionnaire. 7 à 13 % pour un ingénieur cloud. Oui, les entreprises sont prêtes à s’aligner dans les secteurs clefs.

Von der Leyen rêve d’une Europe à plus de 30 ! · « Toute personne qui a un jour participé à une assemblée de copropriétaires sait que plus il y a de propriétaires, plus le syndic est puissant ». Julien Aubert, vice-président des Républicains, a parfaitement décrypté l’intention d’Ursula von der Leyen. La présidence de la Commission européenne annonce son intention de faire entrer dans l’UE de nouveaux pays… Au-delà de l’Ukraine et de la Moldavie, l’ancienne ministre allemande cite les « Balkans occidentaux ». Comprendre la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, et la Serbie. Sans oublier la Géorgie, pays pourtant situé en Asie mineure !

Total investit 9 milliards de dollars au Suriname · Nouveau projet pour TotalEnergies. Le géant du pétrole lance une étude de développement au sujet d’un site pétrolier majeur, situé au Suriname. La production pourrait démarrer dès 2028. « Les études de développement du Bloc 58 que nous lançons aujourd’hui constituent une étape majeure vers la mise en valeur des ressources pétrolières du Suriname », a affirmé le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, en déplacement à Paramaribo, la capitale du pays. Rappelons que le Suriname possède une frontière avec la France, longue de 510 kilomètres, via la Guyane.

Paris et Berlin veulent réformer Bruxelles · Un sentiment de déjà-vu. En déplacement à Berlin, Bruno Le Maire a rencontré ses deux homologues allemands, le libéral Christian Lindner (Finances) et le vert Robert Habeck (Économie). Le trio a conclu qu’il convenait d’alléger la bureaucratie bruxelloise. « Il faut mettre fin à la bureaucratie excessive de la Commission européenne et de l’Europe… Les entreprises sont étouffées par les normes et si ces dernières aboutissent à tuer les PME, il n’y aura bientôt plus de normes et plus d’entreprises », alerte BLM.