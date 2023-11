Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tickets-restaurant : retour des anciennes règles • Le mécontentement gronde du côté des utilisateurs de tickets-restaurant ! En effet, à partir du 1er janvier 2024 il ne sera plus permis de payer avec ces tickets, des produits tels que des pâtes, du riz ou encore des œufs. Ces règles appliquées avant-covid font ainsi leur grand retour. Seuls les produits « cuisinés », comme les sandwichs tout prêts ou les pâtes à réchauffer, seront payables en titres-restaurant. Le plafond de paiement va également repasser de 25 à 19 euros par jour, sauf dans les restaurants. La dérogation entrée en vigueur en octobre 2022 afin d’améliorer le pouvoir d’achat prend désormais fin… C’en est terminé pour les consommateurs de régler leurs légumes ou conserves avec les tickets-restaurant !

Apple : quand l’iPhone devient terminal de paiement • La célèbre pomme a annoncé ce mardi 14 novembre, le lancement en France, de sa fonctionnalité de paiement sur iPhone ! Le géant californien propose de révolutionner l’expérience client des Français en permettant de transformer un iPhone en terminal de paiement. Par exemple, chez Sephora, et grâce au dispositif Tap to Pay, il sera possible de régler avec sa carte de crédit directement sur l’iPhone de la vendeuse ou du vendeur, et ce, sans passer à la caisse. Destiné uniquement aux professionnels, cela fonctionne de la même façon qu’un terminal de paiement classique mais en plus simple et surtout plus léger. Ce nouveau dispositif s’avère déjà très intéressant pour les petites structures, bien que de grands groupes comme LVMH s’y mettent déjà.

Le conflit des générations au travail • La nouvelle catégorie de travailleurs, qui inonde le marché de l’emploi fait partie de la génération Z. Autrement dit, ceux nés à partir de 1995 et jusque 2010, qui arrivent progressivement sur ce marché, afin de remplacer la génération X (entre 1965 et 1979). Ainsi, la difficulté actuelle pour les entreprises est de réunir plusieurs générations sous un même toit. Lorsqu’on interroge, les professionnels dans leur ensemble sur les problèmes de collaboration entre la génération Z et les autres, plus seniors, 35 % d’entre eux disent que ces difficultés viennent de différences dans les modes de travail. Presque au même niveau, 33 % déplorent le manque de communication des jeunes actifs, et 16 % pointent leur difficulté à gérer le conflit. C’est tout du moins ce qu’affirme l’enquête réalisée par Walters People.

L’IA chez les cadres, ça donne quoi ? • L’IA se répand certes dans tous les secteurs, mais son impact précis sur le marché de l’emploi-cadre reste difficile à mesurer ! Les profils spécialisés dans l’IA sont, en effet, encore peu nombreux, bien que l’on constate une croissance moyenne de 16 % en un an pour les postes de spécialiste, ingénieur ou encore chercheur en IA. En France, on constate enfin une disparité dans l’adoption de l’IA : les start-up se concentrent principalement dessus, tandis que les grands groupes historiques ont la capacité financière pour l’intégrer à leurs activités.

Prix moyen de l’électricité : EDF et l’État français s’accordent « autour de 70 euros » le mégawattheure • C’est après de longs mois de négociations que l’État et EDF sont parvenus à s’accorder ! Mardi 14 novembre, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé que le prix de l’électricité nucléaire moyen serait « autour de 70 euros » le mégawattheure. « Avec cet accord, nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d’EDF », a ajouté le ministre. Ces négociations entre EDF et son actionnaire unique « ont été longues, parfois difficiles, mais elles ont abouti », a poursuivi Bruno Le Maire. Soulignant l’électrification massive des usages, le ministre de l’Économie a indiqué qu’il était « indispensable pour le consommateur d’avoir de la stabilité des prix ».

crédits : shutterstock