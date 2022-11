Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Français les moins aisés et l’écologie • L’environnement, une affaire de bobos ? « La prise de conscience écologique n’est pas cantonnée aux catégories les plus aisées. Il s’agit d’une prise de conscience très transversale qui touche toutes les catégories sociales. Pour les classes populaires ou moyennes inférieures, que nous avons regroupées dans cette étude derrière La France à moins de 2 000 euros net, l’écologie est également un sujet de préoccupation et de sensibilité, mais aussi une source d’implication concrète, actuelle et future », a déclaré Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » à l’Ifop, interrogé par 20 Minutes. Selon l’étude, parmi les Français les moins aisés, 86 % d’entre eux s’inquiètent du réchauffement climatique et 81 % se disent prêts à consentir plus d’efforts pour lutter contre. Cependant, 76 % des sondés estiment que les services publics ne font pas assez pour les accompagner dans la transition écologique.

Quelles sont les entreprises préférées des Français ? • Et la palme d’or de l’entreprise préférée des Français revient, une fois de plus, à l’équipementier sportif Decathlon ! C’est en tout cas ce qu’a révélé le sondage rendu public dimanche 13 novembre par le Journal du Dimanche. Peugeot et Leclerc complètent le podium. Voici le top 10 :

Decathlon Peugeot Leclerc Leroy Merlin Renault EDF Yves Rocher Michelin Citroën Airbus

La bonne idée de Paysages de France ? • Les Français tiennent à leurs magnifiques paysages. Problème, parfois, ou souvent, la pollution visuelle fait rage dans certaines villes de France : nous ne devons pas nous « habituer à la laideur », clame l’association Paysages de France ! Laquelle entend lutter contre les atteintes aux paysages, en établissant un classement des « villes les plus moches » via les photos prises par les adhérents de l’association. Certains maires commencent déjà à monter au créneau, sont-ils inquiets pour leur commune ? Quatre communes viennent d’obtenir ce prix début novembre, dont nous tairons ici le nom… Mais l’idée, elle, vous plait-elle ?

Les prix flambent en Allemagne • Ça monte, encore et encore. Outre-Rhin, l’institut de statistique Destatis chiffre à 10,14 % le niveau d’inflation en octobre. Sur un mois, l’indicateur gagne 0,9 %. Mais, et surtout, jamais l’Allemagne n’avait enregistré un tel pic d’inflation depuis… novembre 1951 ! Soit plus de 70 ans. « La principale raison de cette forte inflation est l’augmentation énorme du prix des produits énergétiques », a souligné Georg Thiel, président de Destatis, dans le communiqué. En effet, les prix de l’énergie auraient augmenté de 43 % dans le pays en septembre.