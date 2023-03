Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui sera le nouveau « patron des patrons » ? • Pierre Brajeux, président délégué de la Fédération française de la sécurité, est candidat à la présidence du Medef. Il a décidé d’orienter sa campagne autour de trois axes, la simplification, la valeur du travail et la fiscalité. « Le logiciel sur lequel on vit depuis des années, c’est pour les entreprises toujours plus de contraintes, toujours plus de contrôles, toujours plus de sanctions. Il faut qu’on change de logiciel », a-t-il déclaré. Patrick Martin, l’actuel numéro 2 du Medef, est également candidat.

Vers une nouvelle guerre froide ? • Joe Biden a esquissé lundi 13 mars un programme militaire d’envergure dans le Pacifique, vivement critiqué par la Chine. Le président américain, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le chef du gouvernement australien, Anthony Albanese, se sont réunis sur une base navale à San Diego, pour officialiser le projet. En premier lieu, Canberra avait passé une importante commande de sous-marins, qui avait fortement contrarié la France lors de son annonce, il y a dix-huit mois. En second lieu, le lancement d’un nouveau sous-marin de pointe qui associe États-Unis, Royaume-Uni et Australie. Les sous-marins seront livrés à partir de 2030.

Volkswagen préfère lever le pied… • Oliver Blume, président de Volkswagen, a réaffirmé lundi les ambitions de sa filiale de luxe Porsche, dans le développement des carburants synthétiques. Il a néanmoins salué le refus du gouvernement allemand d’enterrer la proposition de l’UE, quant à la fin des voitures neuves à moteur thermique en 2035. « Nous pensons que les e-carburants peuvent jouer un rôle complémentaire utile pour le grand nombre de voitures existantes et les segments de niche, comme le très haut de gamme », a-t-il déclaré, lors de la présentation des résultats annuels de Porsche.

Paris, ville lumière • Clément Beaune, invité sur France 2, a déploré l’état d’insalubrité de la ville de Paris, la qualifiant de « poubelle géante et à ciel ouvert ». Il a par ailleurs vivement dénoncé l’inaction d’Anne Hidalgo, la maire de Paris. « La grève des éboueurs, je la respecte », a précisé le ministre délégué chargé des Transports. « Mais quand on est responsable d’une très grande ville, et notamment la capitale, on a la responsabilité d’agir […] Entre les odeurs nauséabondes, les déchets qui traînent et les rats qui prolifèrent, il y a désormais une question de santé publique et de salubrité qui est en jeu ».

Le cinquième art aux enchères • Daniel Kretinsky, le nouveau magnat des médias français, est entré en négociations avec Vivendi pour l’acquisition d’Editis, deuxième groupe d’édition français. De son côté, le groupe de Vincent Bolloré souhaitait opérer une scission avec Editis. Vivendi espère ainsi obtenir l’aval de Bruxelles quant à son offre publique d’achat sur Lagardère. Cela lui donnerait le contrôle effectif du groupe Hachette Livre, le numéro 3 mondial de l’édition.