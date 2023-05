Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le choix de Sophie • Comment réindustrialiser le pays, combattre l’inflation et avoir une réglementation exemplaire en matière climatique ? En effet, lors de la présentation du plan pour « verdir » l’industrie, la semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé à une « pause » dans la réglementation européenne. Objectif, préserver les acteurs locaux soumis à la concurrence des pays moins-distants du point de vue environnemental. « On ne veut pas seulement être un marché vert mais produire vert sur notre sol », a déclaré le chef de l’État. « Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations au niveau européen, plus que les voisins. Maintenant, il faut qu’on exécute, pas qu’on fasse de nouveaux changements de règles, parce que sinon on va perdre tous les acteurs », a précisé Thierry Breton, commissaire européen chargé de l’industrie et de la défense.

Quoi de neuf en Bourse ? • La Bourse de Paris était en hausse vendredi. Dans les faits, une croissance soutenue par le secteur bancaire et le luxe. Le CAC 40 a pris 0,63 % à 7 428,35 points. LVMH qui a gagné 1,02 %. Le secteur bancaire, en hausse également de 0,66 %, participe aussi à l’embellie des marchés d’actions. Ainsi, Société générale gagne 0,87 % et fait globalement plus que prévu au premier trimestre. BNP Paribas et Crédit agricole avancent respectivement de 1,48 % et 1,69 %.

76e Festival de Cannes • Demain démarre le 76e Festival de Cannes et cette année, il y en aura pour tous les goûts. « Asteroid City » de Wes Anderson, deux ans après « The French Dispatch ». Le réalisateur est connu pour ses histoires kitsch et complètement loufoques. « Jeanne du Barry », long-métrage historique de Maïwenn qui signe le retour de Johnny Depp. Le cinquième volet des aventures d’Indiana Jones, on ne s’attendait pas à voir Harrison Ford renfiler le costume à 80 ans. « Monster » d’Hirokazu Kore-eda, qui a déjà remporté la Palme d’or en 2018 avec « Une affaire de famille ». Bref, beaucoup de beau monde et une envie insatiable de voir sortir ces films dans les salles.

Operating Partners Day, l’événement se tiendra le 1er juin • Le métier d’Operating Partners, né aux États-Unis en 2008, se développe en France depuis environ cinq ans pour devenir une véritable « assurance » de croissance des entreprises et participations. L’Operating Partners Day est le 1er événement français dédié à la création de valeur financière et économique de ce nouveau métier. Jeudi 1er juin, de 8 h 30 à 17 h 45, au Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris.

Où grappiller quelques mètres carrés autour de Paris ? • Flatlooker a publié une étude sur les 25 villes où l’on peut gagner le plus de surface pour un T1 à moins d’une heure de Paris. En effet, depuis la crise covid-19, beaucoup de Parisiens ont décidé de s’éloigner de la capitale pour gagner quelques mètres carrés… pour le même budget ! À seulement une heure de Paris, de nombreuses villes proposent des logements plus spacieux et abordables :