Certains jeunes diplômés ne comprennent pas comment fonctionnent les algorithmes de recrutement • Voilà qui représente une inégalité entre les jeunes. Toutes et tous ne maîtrisent le numérique comme on pourrait le penser, notamment en matière de recrutement. « À diplôme égal, près de 25 % accèdent à un CDI en moins de six mois, quand près de la moitié (46 %) met plus de treize mois. En cause, leur façon d’aborder le recrutement digital », révèle une étude menée par la chaire RH de l’EM Normandie. Autrement dit, les jeunes diplômés qui tirent leur épingle du jeu savent utiliser des sites variés pour leurs recherches, utiliser des mots-clés pertinents, gérer une présence numérique sur les réseaux sociaux, etc. D’autres jeunes ne maîtrisent pas ces fondamentaux du recrutement, et s’insèrent moins facilement sur le marché du travail. D’ailleurs, pour cette seconde catégorie, 30 % estiment que trouver un emploi relève du hasard et de la chance.

Isabelle Saporta à la tête des éditions Fayard • Ascension tonitruante. Jusqu’ici directrice littéraire chez Fayard, Isabelle Saporta vient d’être nommée à la tête de la célèbre maison d’édition. L’ancienne journaliste – et chroniqueuse dans la matinale d’RTL – prendra officiellement les rênes de Fayard en fin de semaine, a annoncé le service de communication de l’éditeur. À 46 ans, Isabelle Saporta succède à Sophie Closets. Auteure de plusieurs ouvrages, dont Vino Business ou Le livre noir de l’agriculture, la femme de gauche avait rejoint lors des élections municipales la liste de Gaspard Gantzer, ancien communiquant de François Hollande, avant de se rallier finalement au mathématicien Cédric Villani.

Stellantis claque la porte de l’Association des constructeurs automobiles ! • Délit de fuite pour Stellantis. Mais délit justifié ? Le groupe automobile Stellantis, numéro deux européen né de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, a annoncé lundi 13 juin, à la surprise générale, son intention de quitter l’Association des constructeurs automobiles européens (Acea). En parallèle, le groupe dirigé par Carlos Tavares a annoncé sa volonté de créer un « forum sur la liberté de mouvement » pour début 2023, soit une réunion annuelle en présence d’experts (universitaires, scientifiques et politiciens). Cette nouvelle surprenante fait écho au refus de l’Acea de se plier au projet de la Commission européenne d’interdire à partir de 2035 la vente de voitures thermiques neuves. Ce pourrait être la raison, même si Stellantis reste flou sur les raisons de son départ.

TotalEnergies s’associe avec l’indien Adani • Après le cap sur le Qatar, autour d’un rapprochement avec l’Inde. TotalEnergies a annoncé mardi 14 juin un accord avec Adani Entreprises Limited (AEL), qui constitue le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures. L’objectif ? « Créer un acteur géant de la production d’hydrogène vert ! » « ANIL sera la plateforme exclusive d’AEL et de TotalEnergies pour la production et la commercialisation d’hydrogène vert à grande échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, une production d’un million de tonnes d’hydrogène vert par an (Mtpa) d’ici à 2030, en s’appuyant sur de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable d’environ 30 gigawatts », précise un communiqué de presse. Un beau discours pour une belle ambition. Ne manque plus que la… concrétisation.