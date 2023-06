Temps de lecture estimé : 2 minutes

Marlène Schiappa auditionnée • Le fonds Marianne, lancé à l’initiative de Marlène Schiappa après l’assassinat de Samuel Paty, fait polémique. En effet, à la suite de plusieurs révélations journalistiques, elle passait devant les sénateurs hier, lors d’une commission, au sujet de l’utilisation du fameux fonds. Le profil de certaines associations lauréates pose question et une enquête judiciaire a été ouverte. La secrétaire d’État a très vite nié toute intervention personnelle dans l’attribution des subventions. « Il y a un comité de sélection qui est mis en place avec des membres de l’administration et des membres de mon cabinet. Moi, je n’interviens pas personnellement, je ne suis pas dans le comité de sélection. En revanche, je suis tenue bien sûr informée régulièrement par mon cabinet des discussions qui peuvent exister autour de l’attribution des subventions », s’est défendue Marlène Schiappa.

Le casse du siècle ? • Le 25 mai, Les Mousquetaires raflaient au nez et à la barbe de tous leurs concurrents, 194 supermarchés et hypermarchés Casino. Un lot à racheter en trois étapes et qui vaut aujourd’hui entre 1,6 et 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Mais le trio d’investisseurs est loin d’être seul sur le coup. L’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky propose d’injecter de nouveaux capitaux dans l’épicier en difficulté et de prendre une participation majoritaire. Selon les Échos, Auchan suivrait également de près le dossier. Ces révélations ont fait bondir le titre Casino en bourse hier matin.

Les blouses blanches manquent à l’appel • À plus de 60 ans, Philippe Manche reçoit toujours plusieurs dizaines de patients par jour dans son cabinet de médecine libérale, en Seine-et-Marne. « Il n’y a personne pour prendre le relais. Si je réduis mon temps de consultation, la moitié de mes patients se retrouveront sans généraliste […] j’aurais pu partir il y a deux ans mais j’ai préféré continuer encore un peu. Ce que je souhaitais, c’était ralentir le rythme, ne faire que 40 h par semaine au lieu de 60 h ». De fait, près d’un médecin libéral sur dix poursuit son activité dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, d’après les chiffres du service statistique du ministère de la Santé.

Tiens donc ? • Souvenez-vous de la vague médiatique sur la scène internationale suscitée par la réforme des retraites. Ainsi, le Conseil de l’Europe a décidé de se pencher sur la méthode parlementaire française. La Commission de Venise, un organe consultatif de l’institution, et dont les avis n’ont pas de portée juridique, a fait une déclaration cette semaine, au sujet de l’adoption de la loi sans vote en France, et donc au moyen du 49.3. « Des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur ». C’est dit.

Quand l’appétit va, tout va • Selon une étude de Deskeo, spécialiste dans la création et la location d’espaces de travail, les exigences ne sont pas au rendez-vous pour les Français, concernant la pause-déjeuner au bureau. L’étude fait ressortir que seulement 18 % indiquent avoir un restaurant d’entreprise. 48 % s’avouent « peu satisfaits » et 16 % « pas du tout satisfaits », au sujet de la qualité de la nourriture proposée par les services de restauration en entreprises. Ainsi, presque 30 % préfèrent apporter leur repas au bureau. Autre point, 72 % indiquent passer plus de 30 minutes à déjeuner. Ils sont également 59 % à estimer que ce poste de dépense a augmenté depuis l’année dernière. Enfin, la pause reste encore et toujours un moment qui se partage. À 75,4 %, les salariés déjeunent régulièrement avec leurs collègues.