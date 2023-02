Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les employés des Galeries Lafayette débrayent • Les employés du Lafayette de Chalon-sur-Saône ont débrayé pendant deux heures, hier midi, jour de Saint-Valentin. Interrogés par nos confrères du journal régional de Saône-et-Loire, ils affirment avoir peur pour leur emploi. Hermione Retail, la société gérante des galeries Lafayette de Chalon et de 25 autres centres à travers la France, s’est récemment fait remarquer pour sa gestion des marques Camaïeu et Go Sport. L’une a fermé définitivement et l’autre vacille depuis plusieurs semaines. Les manifestants réclament moins d’opacité quant à la situation financière du groupe.

Airbus peut dire merci à l’Inde ! • Le constructeur avait mal commencé l’année avec un mois de janvier catastrophique et seulement 20 livraisons d’avions. Alors quand Air India a passé une commande de 250 nouveaux appareils, on peut parler de jackpot ! Dans le détail, ce sont 210 monocouloirs A320 et 40 long-courriers A350 qui prendront la route des aéroports indiens en échange de plusieurs milliards de dollars. La société prévoit un contrat du même acabit pour Boeing. Voilà la preuve du dynamisme grandissant de l’Inde et de son ouverture toujours plus ambitieuse à la mondialisation.

Qui tire les ficelles quand on parle d’argent ? • Quand un couple dure, la question d’un compte commun vient naturellement. La banque Helios a réalisé une étude pour savoir comment les amoureux se comportaient avec leur pécule commun. Deux tendances s’en dégagent. Déjà, 55 % des comptes communs sont ouverts par les hommes. Pour contrebalancer, l’étude nous apprend que les femmes gèrent la majorité des dépenses quotidiennes. Le couple alimente en moyenne son compte commun de 1 174 euros par mois, contre 1 700 euros pour les comptes personnels. Cet argent sert nécessairement aux dépenses communes, à savoir la nourriture, Internet, les factures, les impôts ou encore les animaux domestiques.

Consommation locale, ces départements et régions se distinguent • Pour goûter aux produits locaux, mieux vaut vivre en Alsace ou en Bretagne. Car oui, à en croire les chiffres d’une note réalisée par la fondation Jean Jaurés, ces deux régions s’invitent comme celles qui proposent le plus de produits locaux – avec d’un côté, entre autres, les pâtes alsaciennes Valfleuri et de l’autre le soda breton Breizh cola. Pour les départements, le Bas-Rhin se démarque, avec une consommation locale qui atteint les 8 %, là où dans l’Oise, l’on consomme moins de 1 % de produits locaux. Bref, globalement, les territoires éloignés de la capitale, à l’identité forte, et frontaliers, tirent leur épingle du jeu…