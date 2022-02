Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les propositions de la CPME pour booster le pouvoir d’achat • À la veille des élections présidentielles, le pouvoir d’achat s’impose encore une fois comme un enjeu crucial et une préoccupation majuscule des électeur·rices, sur fond de montée de l’inflation. Dans ce contexte, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) réclame une première baisse rapide de 15 milliards d’euros des impôts de production des entreprises. Ainsi que la suppression des cotisations patronales pour les heures supplémentaires. Des réclamations qui seraient financées par le décalage de l’âge de départ à la retraite à 65 ans. Au total, la CPME a publié pas moins de 76 propositions, pour peser dans le débat public lors de cette séquence électorale. « Quand le chiffre d’affaires rentre, vous pouvez augmenter les salaires, affirme François Asselin, président de la CPME, le travail doit retrouver sa place centrale. »

5 millions de personnes risquent la suspension de leur passe vaccinal • Les choses s’accélèrent pour la mise à jour du passe vaccinal. Ce mardi 15 février, le passe des personnes qui n’ont pas effectué leur rappel covid alors que leur deuxième injection est antérieure au 15 octobre sera désactivé jusqu’à la validation de leur rappel. Et pour cause, l’intervalle maximum entre deux injections passe désormais de sept à quatre mois. Si entre 4,9 et 5 millions de Français·es risquent aujourd’hui cette suspension, ils·elles étaient 2,5 millions de plus le 28 janvier. Entre temps, depuis le début de l’année, 15,7 millions d’injections vaccinales ont été réalisées, dont une majorité de rappel et une moyenne retombée à 200 000 injections par jour, trois fois moins qu’il y a un mois. Une performance très en-deçà de l’objectif de 25 millions fixé par Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Année record pour les douanes françaises • En 2021, les saisies de contrefaçons, de drogue et de produits illicites par les douanes ont atteint des sommets. Les prises de stupéfiants ont ainsi augmenté de 30 % sur un an, passant de 88,72 tonnes en 2020 à plus de 115 tonnes en 2021. Un bond partagé par les saisies de contrefaçons, en hausse de 62 % sur l’année écoulée. En revanche, le bilan reste mitigé pour les douanes, dont les recettes continuent d’être en recul : les rentrées fiscales douanières perçues en 2021 se sont limitées à 73,5 milliards d’euros, contre 76,2 milliards en 2020, selon le rapport annuel des douanes. La levée des restrictions de déplacement et la hausse des prix de l’énergie à néanmoins permis de redresser à près de 31,9 milliards d’euros le rendement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Baisse des indemnités prud’homales depuis le « barème Macron » • Selon une étude de deux universitaires, publiée dans la revue Droit social, les indemnités prud’homales pâtissent des fameuses « ordonnances Macron ». Depuis la réécriture du Code du travail au début du quinquennat, la justice indemnise moins bien les salarié·es victimes d’un licenciement abusif (6,6 mois de salaires en moyenne contre 7,9 mois avant). Si la baisse n’est pas très importante en moyenne, elle est plus marquée pour certain·es, en particulier au sein des entreprises d’au moins onze salarié·es. Les textes en cause : les « ordonnances Macron » de septembre 2017, qui prévoyaient l’encadrement des dommages-intérêts alloués par les conseils de prud’hommes en cas de licenciement sans cause « réelle ou sérieuse ». Le nouveau système, de planchers et de plafonds d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du·de la salarié·e, apparait donc plus profiter aux patron·nes.