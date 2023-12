Temps de lecture estimé : 2 minutes

Japon : quatre ministres démissionnent en raison d’un scandale financier · Corruption au Japon ? Quatre ministres – et pas des moindres – viennent de quitter le pouvoir sur fond de malversations financières. Il s’agit notamment des ministres de l’Économie, des Affaires intérieures ou de l’Agriculture. Le Parti Libéral-Démocrate (PLD), qui gouverne le Japon quasiment sans interruption depuis 1955, aurait mis au point un système de non-déclaration opaque des fonds récoltés lors des campagnes électorales. Résultat des courses, le Premier ministre du Japon Fumio Kishida plonge à 23 % d’opinions favorables. Heureusement, ce dernier vient de promettre de se « muer en boule de feu pour restaurer la confiance dans le gouvernement ». Rien que ça !

Vivendi se réorganisera · Crise de croissance pour le groupe de Vincent Bolloré ? Vivendi va « étudier un projet de scission de ses activités en plusieurs entités ». Toutes pourraient ainsi être cotées en Bourse sans se gêner les unes les autres, de manière plus indépendante. Une rupture avec la stratégie de convergence (ou synergie) entamée il y a dix ans sous l’impulsion de Vincent Bolloré. La preuve que l’entrepreneur breton est parvenu à constituer le groupe de ses rêves. Après la conquête, celui-ci va désormais pouvoir trouver sa vitesse de croisière, un équilibre. En parallèle, notons que Yannick Bolloré vient d’intégrer le conseil d’administration de Lagardère, ce qui signe le caractère définitif du rapprochement des deux groupes.

Poutine : « La Russie va de l’avant » · Lors de sa conférence de presse de fin d’année, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie était « en confiance », prête à « aller de l’avant » malgré les sanctions économiques occidentales. Le président russe, candidat à un cinquième mandat, s’est ainsi félicité de la « stabilité du système financier et économique du pays » et de « l’augmentation des capacités militaires » de Moscou. Par ailleurs, il estime que l’UE n’est « pas en position de négocier » l’entrée de l’Ukraine au sein des 27. Il a aussi taclé la diplomatie brouillonne d’Emmanuel Macron : « Si le président français ne veut pas nous parler, chez nous on dit ”si c’est non, c’est non” ».

La France championne des dépenses sociales · 848,9 milliards d’euros. Voilà le montant que la France a consacré aux dépenses sociales en 2022, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Cela représente tout de même 32,2 % du PIB. Pour la septième année consécutive, notre pays occupe ainsi le premier rang européen devant l’Italie (29,6 %) et l’Allemagne (29,2 %). Notons que les dépenses sociales retrouvent leur niveau prépandémique.

Biden : ouverture formelle d’une enquête en destitution · Comme Donald Trump il y a quatre ans, Joseph Biden est acculé par son opposition, qui tentera (quasiment certainement en vain) de le destituer au Congrès. Si la procédure ouverte par les républicains n’a presque aucune chance d’aboutir, elle constituera à coup sûr une épine dans le pied du candidat octogénaire. En cause : les sombres affaires de son fils Hunter Biden, lequel aurait profité de l’influence de son père pour faire de juteuses affaires en Ukraine et en Chine. « Joe Biden a menti de façon répétée au peuple américain », a accusé le chef de la commission d’enquête de la Chambre, James Comer.

crédits : shutterstock