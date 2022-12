Temps de lecture estimé : 2 minutes

La loi anti-pesticide va s’étendre • Premier pays à avoir interdit l’exportation de pesticides hors UE, la France veut maintenant étendre cette mesure. Les substances actives comme la picoxystrobine n’étaient jusqu’alors pas concernées. Ainsi, entre janvier et septembre de cette année, 7 500 tonnes de pesticides ont continué de quitter le territoire français. Le plus souvent, c’est le Brésil qui en fut le destinataire. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, souhaite remplir ce vide juridique.

Les stationnements payants rapportent gros • 335 millions d’euros sont tombés dans les caisses de la mairie de Paris cette année. C’est 82 millions de plus que l’année dernière. Les contrôles effectués par des agents privés et le stationnement payant pour les deux-roues ne sont pas étrangers à cet excellent résultat. Un jackpot pour Anne Hidalgo. La maire socialiste n’est pourtant pas très friande des voitures dans sa ville… Mais les ennemis d’un jour ne peuvent-ils pas être les amis de demain ?

L’american nightmare à la belge ! • Après le mois sans tabac, le mois sans sanction ! Les infractions commises sur les routes belges ne seront pas réprimandées jusqu’au 15 janvier. Décision inédite prise par les syndicats de police du pays. Elle intervient après que le gouvernement fédéral a repoussé les augmentations de salaires prévues pour les agents. Les policiers préviennent tout de même, la Belgique ne deviendra pas un Far West. Alors, ne faites pas gronder le moteur et recapsulez cette bière ! Les officiers continueront de sanctionner lourdement toutes les conduites qui mettent en danger la vie d’autrui.

Les conditions de vie des télétravailleurs • L’étude d’Always Designing for People montre les disparités entre les télétravailleurs et leurs collègues sur site. Le premier écart s’observe sur le nombre d’heures de « bénévolat ». Environ 7,65 heures sont travaillées, mais non-payées pour les collaborateurs à distance chaque semaine. « Seulement » 4,3 pour ceux qui se déplacent. 70 % des télétravailleurs déclarent aussi ressentir du stress. C’est 12 points de plus que pour les autres. Globalement, l’étude tend à prouver que les conditions de télétravail sont rarement bonnes. Voilà de nouvelles problématiques à prendre en compte pour les employeurs.

Les cadres en veulent plus • Ils sont 87 % à avoir songé à démissionner cette année ! L’étude de rémunération Robert Walters est sans équivoque. La question de la rémunération se pose pour ces employés qualifiés. Toujours selon le cabinet d’étude, un changement d’entreprise – dans ce contexte de pénurie de talents – pourrait leur valoir une augmentation de 17 % de leur salaire. Non négligeable !