La BCE critique le projet italien sur les « superprofits » • Les banques italiennes sont la cible de nouvelles taxations du gouvernement de Giorgia Meloni. Face à cette décision, la BCE s’érige comme défenseurs des établissements financiers transalpins. La banque centrale avance l’argument selon lequel cette taxe extraordinaire sur les superprofits pourrait « ne pas être proportionnée à la rentabilité à long terme d’un établissement de crédit et à sa capacité de génération de capital ». En bref, une telle mesure affaiblirait les banques vulnérables et déjà aux prises avec les différents chocs économiques. Pour rassurer les investisseurs, Rome a donc annoncé la mise en place d’un plafond pour sa taxe « superprofits ». Elle ne devra pas excéder 0,1 % des actifs de l’établissement concerné.

L’industrie en baisse ! • Nous nous y attendions, mais les chiffres sont plus alarmants que prévu. Pour le mois de juillet, la production industrielle de la zone euro baisse de 1,1 %. À noter aussi que ces résultats alimentent le glissement annuel à -2,2 %. Selon les économistes interrogés par Reuters, ce repli au mois de juillet s’explique par la baisse de production de biens d’équipement et de biens de consommation durables. Pour rappel, les prévisions économiques de la Commission européenne ont toutes été revues à la baisse. En premier lieu celle de la croissance de l’UE, revue à 0,8 % au lieu des 1 % annoncés jusque-là.

« Nous combattrons l’impérialisme ensemble » • Vladimir Poutine recevait hier, mercredi 13 septembre, Kim Jong-un dans l’Est de la Russie. À l’ordre du jour, les deux chefs d’États ont discuté de « sujets sensibles », comprenez la guerre en Ukraine. Le leader coréen a d’ailleurs réitéré un franc soutien à son homologue russe. Les deux hommes semblent convaincus que l’invasion russe est légitime et permet de lutter contre les « puissances hégémoniques ». À la question d’une potentielle coopération militaire entre les deux pays, Vladimir Poutine tempère sans nier : « Nous aborderons tous les sujets sans nous presser. Nous avons le temps ». Moscou et Pyongyang, en véritables parias internationaux, resserrent leurs liens. Ils se savent plus que jamais interdépendants.

Noël au bout du tunnel pour le marché des jouets… • Les ventes de jouets ont reculé de 4,1 % sur les sept premiers mois de l’année. Un recul encore plus fort que les années précédentes. Frédérique Tutt, spécialiste de ce marché, estime qu’atteindre le niveau de l’année dernière et donc une croissance à 0 % « serait déjà un bon résultat ». Le cap vers Noël représente un enjeu colossal, il en va de la survie de plusieurs enseignes spécialisées…

Vers un nouveau 49.3 ? • Il en a plu toute l’année et il pourrait bien à nouveau pointer le bout de son nez. L’article 49.3 de la Constitution – qu’on ne présente plus – pourrait permettre cette fois de faire adopter le budget 2024 sans majorité. « Tout le monde s’y attend. Ça ne fait plaisir à personne. Nous aurions préféré avoir une majorité, ou la trouver au sein de l’Assemblée nationale », regrette la locataire du perchoir de l’hémicycle, Yaël Braun-Pivet. Le groupe de députés Liot se réserve déjà le droit de déposer une motion de censure au cas où il n’obtiendrait pas satisfaction des propositions macronistes. Au-delà du mouvement contestataire, c’est un véritable appel à la sagesse que lance l’opposition au chef de l’État. « On ne peut pas continuer à travailler comme ça pendant quatre ans », fustige d’ailleurs Bertrand Pancher, député de la Meuse et président du groupe Liot.