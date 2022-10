Temps de lecture estimé : 2 minutes

Carburant, les réquisitions ont commencé • À 14 h ce jeudi 13 octobre, le dépôt de carburant TotalEnergies à Dunkerque a été réquisitionné. Cette décision, prise par l’exécutif, fait suite à l’échec des discussions entre les syndicats et l’entreprise la veille. Matignon a déclaré que le gouvernement comptait toujours sur une reprise des pourparlers afin de trouver une solution à l’amiable. De son côté, la députée LFI Clémentine Autain encourage ce bras de fer. Elle espère d’ailleurs, le voir s’étendre à d’autres secteurs que les raffineries.

Bercy a un plan pour soutenir l’industrie • Bruno Le Maire a renouvelé son souhait de vouloir aider les industries dans leur lutte face aux hausses des prix du gaz et de l’électricité. Le ministre de l’Économie a promis de rendre plus simple l’accès à l’aide d’urgence « gaz et électricité » pour les PME notamment. Il a également annoncé vouloir élargir le « mécanisme ibérique » à toute l’Europe. Une mesure de protection pour les industries certes, mais qui se répercuterait sur la facture des ménages…

Discorde entre les États-Unis et l’Arabie saoudite à propos du pétrole • La décision prise par l’Opep il y a quelques jours commence à faire grincer des dents les États-Unis. Pour rappel, les membres de l’organisation s’étaient mis d’accord pour abaisser leur niveau de production de pétrole et ainsi lutter contre sa déflation. Washington souhaite réévaluer ses relations avec le royaume saoudien qu’ils accusent d’avoir cédé à la pression russe. De son côté, le ministre des Affaires étrangères saoudien, Fayçal ben Farhan Al-Saoud dément toute intention diplomatique dans cette décision.

Le fabricant de cloisons Clestra est repris en main • C’est la holding familiale Jestia qui a été choisie par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour reprendre le groupe. Clestra connaissait depuis quatre mois une situation de redressement judiciaire sérieuse, après avoir notamment subi les conséquences d’une cyberattaque d’ampleur (Retrouvez un Grand angle, sur les cyberattaques, dans le n°93 d’EcoRéseau Business). L’opération va sauver 283 postes sur les 369 en France. À l’étranger, dans les filiales européennes et saoudiennes de l’entreprise, 70 postes vont être épargnés.

Rien ne va mais… • Le nouveau livre de François Lenglet est en librairie depuis hier, jeudi 13 octobre ! Le journaliste économique le plus connu de France dépeint avec précision la conjoncture actuelle, chamboulée par de nombreux événements depuis 2020. Il explique également pourquoi l’année 2023 sera l’année d’un grand virage. Un livre optimiste – presque rassurant – qui devrait rencontrer le même succès que ses précédents ouvrages.