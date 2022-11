Temps de lecture estimé : 2 minutes

Primaprix débarque en France • Le discounter espagnol vient de poser ses valises, à deux reprises, sur le sol français. D’abord à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) mercredi 9 novembre. Puis le lendemain, jeudi 10 novembre, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Les deux espaces Primaprix ressemblent à ce que proposent deux concurrents déjà bien implantés dans l’hexagone : l’allemand Action et le danois Normal. Bref, Primaprix vend à prix très réduits des produits de grande consommation. Un rabais qui atteindrait environ 5 % par rapport aux prix pratiqués dans les grandes surfaces traditionnelles. À l’heure de l’inflation et des difficultés de pouvoir d’achat des Français, fort à parier que ces deux magasins attireront les consommateurs en quête de petites économies…

Vers une nouvelle information sur l’avis d’imposition des Français ? • Bientôt une petite nouveauté sur notre avis d’imposition… Un amendement au budget rectificatif 2022, déposé par la droite et adopté à l’Assemblée, propose de faire figurer le taux marginal d’imposition, en plus du taux d’impôt moyen. Un projet qui s’inscrit dans un « souci d’information complète du contribuable », s’expriment les députés LR. Le taux d’impôt moyen du contribuable « est le taux effectif auquel ses revenus sont taxés », tandis que le taux marginal « est le taux d’imposition auquel le contribuable est imposé sur la dernière tranche de ses revenus », détaillent ces mêmes députés. Le texte doit encore passer par la case Sénat.

« Ose zébrer », la nouvelle plate-forme pour entrepreneuses atypiques • Les femmes atypiques (HPI, hypersensibles, etc) ne trouvent pas toujours leur place dans le salariat classique. Parce qu’elles fonctionnent différemment. Alors, l’entrepreneuriat constitue une alternative judicieuse, encore faut-il bien se faire accompagner. D’où le programme « Ose zébrer », lancé par Vesselina Malhomme. Parmi les leviers sur lesquels insiste le programme : fluidifier son organisation, identifier sa zone de génie et confirmer sa légitimité, définir son positionnement, ou encore développer son agilité.

Un livre, Le pouvoir de l’humour • « Motiver et fédérer son équipe, désamorcer un conflit, capter l’attention de son auditoire, diminuer le stress, asseoir son leadership, améliorer la qualité de vie au travail…les atouts de l’humour sont nombreux », rappelle Vanessa Marcié, auteure de cet ouvrage, sorti le 3 novembre, utile pour les entreprises. Cette docteure en sciences de l’information et de la communication, spécialiste de l’humour et du leadership, nous montre, études scientifiques et exemples concrets à l’appui, pourquoi l’humour se révèle si essentiel dans la sphère professionnelle. Le pouvoir de l’humour, éditions Eyrolles.