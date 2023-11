Temps de lecture estimé : 2 minutes

TF1 prend enfin un vrai risque · La première chaîne d’Europe ose. Cela faisait longtemps. Rodolphe Belmer, PDG du groupe audiovisuel, annonce au Figaro trois nouveautés pour janvier 2024. D’abord, le retour de TF1 dans le combat des matinales, avec un nouveau rendez-vous quotidien animé par Bruce Toussaint. Ensuite, la programmation, chaque jour après le 13 heures, de « Plus belle la vie, encore plus belle » resucée du populaire programme de France 3. Enfin, et peut-être surtout, le lancement en fanfare de TF1+, plate-forme de streaming gratuit qui vise à faire oublier le fiasco de Salto.

IREF : bravo aux lauréats ! · Le grand jeu. Oui, c’est depuis le Studio Gabriel que l’IREF (Fédération des réseaux européens de Partenariat et de Franchise) a dévoilé le 36e palmarès de ses fameux trophées. Aux commandes de cette cérémonie : Michel Kahn, président de l’IREF et Thierry Cabannes, journaliste de CNews – chaîne partenaire de l’événement. Impossible de citer tous les gagnants – que vous retrouverez dans le prochain numéro de Franchise & Concept(s) – mais tirons notre chapeau à la ville de Sion, en Suisse, lauréate du nouveau prix « Capitale franchise et partenariat ».

Antisémitisme : la France au combat · Une manifestation historique. Les présidents des deux chambres, la Première ministre, deux anciens présidents de la République, trois anciens chefs du gouvernement, la Maire de Paris… Mais surtout, et c’est le plus important, des Français venus en nombre et en famille pour dire NON à l’antisémitisme qui refait surface. Comme l’a indiqué David Lisnard, maire de Cannes, qui s’est rendu à un rassemblement du même ordre devant la mairie de Nice : « Devant moi, je ne vois qu’une seule communauté : la communauté nationale ». Gérard Larcher, en marge du convoi parisien, ajoute : « Cette marche doit être le début d’une démarche ». L’aube d’une action politique.

Coca-Cola augmente ses prix de 7 % · « Il y a encore pas mal d’inflation ». Voilà ce qu’a déclaré d’un ton badin François Gay-Bellile, PDG de la holding CCEP France, qui distribue les produits de la marque. Une déclaration qui n’est pas du tout conforme aux anticipations très optimistes du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qui nous prédit, depuis mi-2022, que la fin de l’inflation est pour demain matin. Coca-Cola augmentera ses prix de 7 % en moyenne. Heureusement pour les consommateurs de ce breuvage, les négociations qui vont s’ouvrir vont sans doute amoindrir cette douloureuse hausse…

Royaume-Uni : la ministre de l’Intérieur limogée · Rishi Sunak vient-il de faire l’erreur politique de sa vie ? Le Premier ministre a décidé de limoger la populaire Home Secretary, Suella Braverman. Cette femme d’ordre était sur la sellette depuis sa critique formulée à l’encontre de la police londonienne, face aux manifestations propalestiniennes. La ministre de l’Intérieur a considéré, dans une tribune au quotidien The Times, que la police semblait avoir « ses favoris » et appliquait la politique du « deux poids, deux mesures » en étant trop laxiste avec les manifestants.

crédits : (3) Grégory Ebole ; autres : shutterstock