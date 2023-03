Temps de lecture estimé : 2 minutes

Faillite de svb : les autorités économiques calment le jeu • Patatras. Voilà qu’une banque qu’on ne connaissait même pas (la Silicon Valley Bank) menace d’emporter avec elle un morceau de l’économie américaine. Un début de contagion qui rappellerait 2008 et la chute de Lehman Brothers ? « Le peuple américain et les entreprises américaines peuvent avoir confiance en leurs dépôts bancaires. Ils seront là lorsqu’ils en auront besoin », a déclaré dans un communiqué Joe Biden. Désireux de rompre avec l’attentisme, il a ordonné au Trésor de saisir les établissements concernés. En France, Bruno Le Maire se veut rassurant sur France Info : « Je ne vois pas de risque de contagion », affirme l’homme de Bercy qui assure que les banques françaises « sont solides ». Vigilance donc, mais pas de panique.

Alex, l’appli qui aide les entreprises à faire face aux maladies graves • Une innovation Wecare@work. Cette entreprise du lien social, fondée par Anne-Sophie Tuszynski, sera représentée lors des Trophées optimistes d’ÉcoRéseau Business, qui auront lieu ce jeudi 16 mars. Tuszynski est nominée dans la catégorie Culture du rebond, qui célèbre les entrepreneurs capables d’opérer un retour gagnant. Avec Alex, c’est surtout une innovation utile et solidaire qui entre en jeu. Cette « start-up de malades » selon le jeu de mots retenu par l’entreprise, est destinée aux employeurs qui veulent faciliter la vie de leurs salariés confrontés à une maladie grave, cancers en tête. Espace prévention et bien-être, onglet formation, parcours d’accompagnement dédié… C’est donc une initiative formidable qu’il convient de saluer. Wecare@work vous propose de tester l’outil et ses multiples possibilités via son site.

Retraites : « roulette russe » contre « Grosse Bertha » ? • Bruno Retailleau, invité dimanche 12 mars du Grand Rendez-vous d’Europe 1, résumait le dilemme d’Élisabeth Borne. « La Première » doit faire un choix risqué sur les retraites. « Grosse Bertha » ? Il s’agirait alors de l’usage de l’article 49-3. Son emploi jeudi, jour du vote final du texte, serait une assurance vie pour la cheffe du gouvernement, autant qu’un risque hautement inflammable. Face à cette procédure assez brutale, sa majorité pourrait se rebiffer et les syndicats retrouver l’ardeur dans la rue. Sinon, il faudra faire avec « la roulette russe », c’est-à-dire un vote classique. Mais là encore attention… Si les députés disent non, le projet de loi tombera aussitôt à la poubelle. Il faudra jusqu’au bout tenter de convaincre les frondeurs de la majorité et les affranchis de LR, comme Aurélien Pradié. « La Première » joue son va-tout.

Dix ans pour le Pape François • « J’ai dix ans / Je sais qu’c’est pas vrai mais j’ai dix ans / Laissez-moi rêver que j’ai dix ans / Ça fait bientôt quinze ans que j’ai dix ans / Ça paraît bizarre mais / Si tu m’crois pas, hé / Tar’ ta gueule à la récré ». Dans les jardins du Vatican, le Pape François égraine-t-il les paroles de cette chanson d’Alain Souchon ? Il le pourrait, alors qu’il célébrait le 13 mars les dix années de son pontificat. L’Argentin, aux prises avec une existence un brin particulière, regrette parfois la vie simple de Buenos Aires… Au quotidien la Repubblica, il indique enfin ce qui lui manque le plus. « Marcher, flâner dans les rues. Je marchais beaucoup. J’utilisais fréquemment le métro, le bus ; j’y rencontrais les gens. »

Un idéal maçonnique • Ils intriguent, ils fascinent, ils étonnent. En tous cas, leur méconnaissance fait dire beaucoup de bêtises à ceux qui ne les fréquentent pas. L’ouvrage d’Alain Bauer (qui fut Grand maître du Grand-Orient de France) signe une référence parfaite ; oserait-on dire une bible ? Dans ce Dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie, publié aux éditions L’Abeille-Plon, l’expert connu des téléspectateurs de C dans l’Air offre une riche synthèse de l’histoire des Frères. Moyen idéal pour démystifier, rappeler les grands mots du vocabulaire maçonnique, et participer à l’effort d’ouverture de cette société secrète qui l’est de moins en moins, désireuse de se faire mieux connaître du « dehors ». Rappelons les grandes conquêtes des maçons, comme la légalisation de l’IVG ou l’abolition de la peine de mort.