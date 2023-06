Temps de lecture estimé : 3 minutes

Inflation ou pas, les Français tiennent à leurs vacances • Ce n’est peut-être pas raisonnable, mais tant pis. Les Français, peuple de fourmis épargnantes, deviennent cigales à l’approche de l’été. Comment leur reprocher, après une année de dur labeur ? Le sabbat de l’inflation ne peut rien y changer. Ils partiront en vacances. Selon un sondage CSA Research pour Cofidis, 60 % des Français partiront. Pour s’adapter, ils comptent dépenser 3 % de moins en moyenne ; par rapport à l’an passé. Sept vacanciers sur dix (71 %) annoncent ressentir une sensation de restriction. Notons qu’il existe de nombreuses astuces pour payer moins cher, sans attenter à son train de vie. Réserver en avance, partir dans des régions délaissées, profiter des offres de dernière minute…

Macron réunit « le triangle de Weimar » • France, Allemagne, Pologne. Alors que le couple « franco-allemand » n’arrive plus à convaincre, Emmanuel Macron veut renforcer le partenariat avec la Pologne. Une reconnaissance aux nations de l’Est, qui reprochent à Paris et Berlin de les ignorer depuis des lustres. Ainsi, lundi 12 juin, Emmanuel Macron s’est entretenu à l’Élysée avec Olaf Scholz et Andrzej Duda, le président polonais. Ce triangle dit « de Weimar » est de sombre mémoire car il rappelle la république du même nom, qui en Allemagne, ne parvint pas à empêcher l’avènement du national-socialisme. Au menu du dîner ? L’élargissement éventuel de l’UE à de nouveaux pays, comme l’Albanie et la Macédoine du Nord…

Festival d’Annecy : une année pas comme les autres • Impossible de faire comme d’habitude. Annecy, ville choquée par le fait-divers atroce qui vient de s’y dérouler, n’a pas le cœur à la fête. Elle accueille toutefois, en résiliente, le festival du film d’animation, qui s’y tient du 11 au 17 juin. L’occasion de mettre en lumière ce secteur où la France réussit brillamment. Cette industrie créative se porte comme un charme : les organisateurs veulent dépasser largement les 13 200 accrédités de l’an passé. Outre les mangas ou le retour en vogue du géant états-unien Disney, il faut noter les 14 000 personnes qui œuvrent dans ce domaine en France. Un chiffre qui a augmenté de 22 % depuis 2019, selon le CNC !

Congés illimités : les Français font la moue • Partir en vacances quand on veut ? Ce n’est pas le rêve des Français. L’étude SD Worx, prestataire européen de solutions et de services RH, révèle que notre peuple n’est pas très favorable à l’idée des « congés illimités ». Cette réforme fait sauter les impératifs de présence (on peut ainsi dépasser les cinq semaines classiques de congés payés) au profit de la seule règle de la performance individuelle. Seulement un quart des salariés (23 %) indiquent qu’ils prendraient beaucoup plus de congés – s’ils le pouvaient. Un salarié sur deux serait toutefois favorable à la mise en place d’un tel projet…

Le gouvernement accélère sur les maisons de santé • Le ministère de la Santé passe à l’action. Pour lutter contre les déserts médicaux, l’équipe Borne souhaite investir 45 millions d’euros dans la construction de maisons de santé, ces établissements où les médecins se regroupent, pour lutter contre l’isolement et mutualiser les moyens. Pourtant, cette solution présentée comme la panacée, peine en réalité à convaincre… La Cour des Comptes rendait il y a quelques mois un rapport très critique – nous vous en parlions.

BTS : dix ans d’un incroyable succès • Soit on ne connaît pas, soit on est complètement fan. Le groupe de K-Pop BTS, de renommée mondiale, fête ses dix ans. Un anniversaire célébré par toute la Corée du Sud, qui y voit l’incarnation de son influence créative dans le monde. Le petit dragon asiatique, pays encore méconnu il y a une décennie, est maintenant au centre de l’attention, rivalisant avec le soft-power des États-Unis ou du Japon. Il suffit de se balader dans les rues de Paris pour le constater : les restaurants coréens fleurissent comme des champignons après la pluie. Une partie de la jeune génération semble vouloir vivre à la sud-coréenne… Une nouvelle contre-culture ? Séoul devrait ainsi se revêtir de violet, la couleur fétiche des BTS, pour tirer un coup de chapeau aux sept artistes dans le vent !