Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le boulanger Stéphane Ravacley est au second tour des législatives • Vous aviez sûrement entendu parler, en janvier 2021, du boulanger de Besançon (25) qui menait une grève de la faim contre l’expulsion de son jeune apprenti guinéen Laye Fodé Traoré. Un peu plus d’un an et une présentation aux législatives plus tard, Stéphane Ravacley est arrivé en tête dans la seconde circonscription du Doubs avec 32,51 % des voix. Sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), son slogan « Un Boulanger à l’Assemblée » pourrait bien se réaliser dimanche 19 juin, même si la concurrence est rude. Il sera opposé à Éric Alauzet, représentant de la majorité présidentielle, qui a recueilli 31,36 % des suffrages.

Une canicule record frappe les États-Unis • Des températures qui n’avaient pas été atteintes depuis plus de 60 ans. C’est ce qu’ont dû subir ce week-end les Américain·es qui vivent dans le sud-ouest des États-Unis. Dans les grandes villes comme Las Vegas (Nevada) ou Phoenix (Arizona), le mercure indiquait 46°C dimanche 12 juin. Un record depuis 1956 pour l’une, depuis 1918 pour l’autre. Du côté de la Californie, les 50°C ont été atteints dans la Vallée de la mort, un désert en plein milieu de l’État. Ces températures affolent particulièrement les autorités, car la Californie est exposée aux incendies ravageurs qui détruisent ses forêts chaque été. En France aussi, des records seront peut-être battus avec la canicule qui arrivera demain 15 juin en France métropolitaine. Préparez vos ventilateurs et votre air conditionné, le thermomètre montera jusqu’à… 38°C.

Saint-Gobain fabrique du verre plat zéro carbone, une première mondiale • Après trois années de recherches, le très célèbre verrier français a trouvé un moyen de produire du verre plat sans produire un gramme de carbone. Pour accomplir cette première mondiale, l’unique matière première utilisée est le verre recyclé. Celui-ci est chauffé à 1 300°C dans un four « de float » avec plus de 2 000 paramètres réglables qu’il a fallu ajuster avec précision. Ce four est alimenté avec 100 % d’énergies vertes : de l’électricité verte et du biogaz. Pour l’instant, la quantité produite est assez faible. La qualité du verre recyclé doit être assez bonne, et le produit final reste cher en raison du prix des énergies vertes.

Le yen en chute libre face au dollar • La monnaie japonaise n’avait pas été aussi basse depuis octobre 1998. Le yen chute face au dollar depuis maintenant plus de deux mois à des niveaux qui n’avaient pas été vus depuis 20 ans, jusqu’à 135,19 yens pour un dollar lundi 13 juin au matin. D’un côté, la Réserve fédérale américaine diminue sa distribution de liquidités pour tenter de réduire l’inflation aux États-Unis (8,6 % en mai). De l’autre, la Banque du Japon tente de rester ultra-accommodante malgré un début d’inflation à 2,1 % en avril. Un faible yen est d’habitude toléré par les nippons car très bon pour les exportations, mais l’opinion sur le sujet évolue au sein de la population car la forte augmentation des importations fragilise le pouvoir d’achat des Japonais·es.

Aux États-Unis, des sénateurs démocrates et républicains s’accordent pour une réforme des armes à feu • Un groupe bipartite de sénateurs américains ont convenu de propositions de loi pour mieux contrôler les armes à feu dimanche 12 juin. Parmi elles, on retrouve la loi « red flag » qui cherche à retirer les armes des personnes qui représenteraient un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Une autre loi est prévue pour améliorer le système de vérification des achats pour les adultes de moins de 21 ans, avec une vérification des antécédents psychologiques et du casier judiciaire mineur. En soutien à ces lois est proposé un meilleur accès aux programmes de psychothérapie et de prévention des suicides. Depuis le 1er janvier 2022, il y a déjà eu 27 tueries scolaires aux États-Unis, comme à Uvalde (Texas) le 24 mai, laquelle a fait 21 morts et 16 blessés, la plus meurtrière depuis 2012.