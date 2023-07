Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les eurodéputés sauvent un texte clé du Pacte vert, le minimum syndical • Réunis en séance plénière mercredi 12 juillet, les eurodéputés ont adopté, à une courte majorité, le projet de loi sur la restauration de la nature. Cette nouvelle législation vise à imposer aux États des objectifs contraignants de restauration des terres et espaces marins abîmés par la pollution ou l’exploitation intensive, pour préserver la biodiversité. Un échec pour les conservateurs du PPE qui avaient dénoncé un texte nuisible à la production agricole et à l’activité économique. Ils avaient proposé une motion de rejet de l’intégralité du texte, écartée à une courte majorité. Néanmoins, l’ambition du texte se voit également revue à la baisse. En effet, le Parlement européen a cependant approuvé mercredi une version du texte largement édulcorée par rapport aux propositions initiales de la Commission européenne.

Google contre-attaque • Lancé il y a trois mois aux États-Unis et dans 180 pays en anglais, Google lance son robot conversationnel baptisé Bard en France et dans 40 autres langues. Au total, quelque 230 pays et territoires dont l’Europe et le Brésil sont couverts depuis hier matin par la réponse de Google au ChatGPT d’OpenAI. Bien évidemment, il aura fallu tout ce temps pour s’adapter aux exigences des réglementations en vigueur, notamment au RGPD. La stratégie marketing, se différencier de son homologue. En outre pour une requête formulée par un utilisateur, Bard ne propose pas une seule réponse mais trois formulations différentes. L’outil propose également des liens qui réorientent vers Google Search, et des possibilités d’exporter les réponses vers Gmail ou Google Sheets.

Des hackers chinois ont lu des messages d’agences gouvernementales des États-Unis • Le pays de Biden a été victime d’une attaque informatique menée par des agents chinois, d’après les autorités américaines. Selon les derniers communiqués, l’information donnée par Microsoft, a fait savoir que la cyberattaque a touché plusieurs comptes de courriers électroniques d’agences fédérales. À en croire le géant américain des technologies, le responsable de l’attaque serait « basé en Chine que Microsoft appelle Storm-0558 ». Une information confirmée, mercredi 12 juillet, par un porte-parole du département d’État américain.

La rénovation thermique dans le viseur de Bercy • Le plan épargne logement (PEL), lequel représente quelque 300 milliards d’euros, fait actuellement l’objet de discussions concernant le bâti. En effet, le gouvernement souhaite que les propriétaires puissent le débloquer partiellement pour financer des travaux énergétiques sans perdre les avantages liés à ce produit d’épargne. « Nous envisageons de permettre le déblocage anticipé de tous les Plans Épargne Logement dès lors qu’il s’agit d’un investissement pour la rénovation thermique […] vous investissez dans la rénovation thermique, vous pouvez débloquer votre PEL sans perte fiscale », a défendu Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.

Calmer les esprits • Une marche contre les violences policières prévue ce samedi 15 juillet, à Paris, se verra interdite, a annoncé Gérald Darmanin. « Toute manifestation en lien direct avec les émeutes doit être interdite et proposée à d’autres dates ultérieures », a spécifié le ministre de l’Intérieur lors d’une conférence de presse. « Par souci d’équilibre », une manifestation de policiers en soutien à leur collègue de Nanterre, mis en examen pour « homicide volontaire » après la mort de Nahel, sera aussi interdite.



Qu’écoutent comme musique les Français sur le trajet des vacances ? • Qobuz, la plate-forme de streaming musical haute qualité, dévoile les résultats d’une étude exclusive réalisée avec l’institut YouGov, sur les habitudes musicales des Françaises et Français en voiture. Le Pop-Rock est le style préféré des Français (un automobiliste sur trois), notamment pour maintenir une concentration optimale lors des longs trajets. Pour se détendre, 28 % des automobilistes préfèrent la musique classique. Pour se divertir ou peut-être par nostalgie, 26 % d’entre eux se replongent dans les standards du registre soul-funk & R&B. Dans un autre registre, le hip-hop et le rap restent largement plébiscités par les plus jeunes. 46 % des 18 à 24 ans l’écoutent, notamment pour chanter à tue-tête leurs titres préférés. Une pratique partagée par 25 % de femmes (contre 13 % d’hommes).