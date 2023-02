Temps de lecture estimé : 3 minutes

Banque européenne d’investissement : vers une nouvelle donne ? • Il y a la BCE, la banque centrale de Francfort, une institution monétaire. Et puis il y a la BEI, Banque européenne d’investissement ; qui siège à Luxembourg. Pour l’heure, l’institution née en 1958 est une belle endormie. Elle a sans doute un potentiel inexploité qu’il conviendrait de mettre en avant, à l’heure de la grande transition climatique. Ainsi, les Vingt-Sept rêvent d’en faire la colonne vertébrale du développement européen… et de la reconstruction de l’Ukraine. Seul hic, comme souvent dans l’UE, les grandes ambitions ricochent sur les créances. Personne ne semble prêt à abonder le capital – pour l’heure limité – de la banque dirigée par le libéral allemand Werner Hoyer… La BEI aurait beau jeu de s’inspirer de l’étonnante Bpifrance, qui affiche un succès considérable dans l’hexagone. Le mandat de son président, Nicolas Dufourcq, vient d’ailleurs d’être renouvelé en Conseil des ministres.

Xavier Niel bien placé pour s’emparer de la sixième chaîne • La mort de M6 ? Xavier Niel en rêve. Non pas que le magnat des télécoms ait quoi que ce soit contre « L’Amour est dans le Pré », « Top Chef » ou « Maison à vendre »… Mais l’homme de Free mobile rêve d’avoir sa propre chaîne de télévision. Alors que l’Arcom doit renouveler (ou non) la fréquence de M6 ; il se positionne avec un nouveau projet, « Six ». Son argument ? « La petite chaîne qui monte » serait devenue « la grande chaîne qui somnole ». Trop peu de production originale, manque d’ambition dans la programmation… Fidèle à ses méthodes expéditives, Xavier Niel va tenter de renverser la table. Et convaincre, mercredi 15 février, les « sages » de l’Arcom (ex-CSA). Déjà actionnaire du Monde, de L’Obs ou encore de Nice-Matin ; Xavier Niel renforcerait encore sa position. Jusqu’à constituer un monopole de l’info ?

onepoint fait « matcher » l’emploi pour la Saint-Valentin • Vous rentrez votre nom, prénom, CV, mail, téléphone portable et compte LinkedIn. Le « CV Love Bot » fait le reste. Onepoint, pilote français de la transformation numérique des entreprises, poursuit sa course vers l’innovation. Même la Saint-Valentin devient le prétexte d’une invention nouvelle, grâce à ce logiciel performant qui peut, sur le modèle de Tinder, vous permettre de rencontrer, à défaut de l’âme sœur, votre maison-mère. Une idée évidemment signée David Layani, président-fondateur de onepoint. Salvateur en ces temps où le recrutement devient un véritable sacerdoce pour les dirigeants.

Cazeneuve rêve d’un retour gagnant • Le Premier ministre le plus éphémère de l’histoire de la Ve République fait à nouveau parler de lui. L’homme le mieux habillé de France (selon GQ) rêve de fédérer les gauches anti-Nupes. Il vient de lancer un « mouvement ». L’ancien maire de Cherbourg, rompu à l’art oratoire, s’indigne de voir l’Assemblée devenir un champ de bataille, en proie à l’hystérie des uns et à la malignité des autres. « Dans la tradition parlementaire française, la violence a toujours été présente. Le talent de certains tribuns la rendait même plus redoutable encore. Mais elle était alors cantonnée par l’exigence intellectuelle et morale de grands républicains […] Nous avons désormais, le plus souvent, la vulgarité sans le talent et on cherche en vain les grandes voix pour résister à la pente funeste de l’abaissement. »

Pierre Palmade : le ministère de l’Intérieur réagit • Un drame qui indigne la France. L’accident grave provoqué par Pierre Palmade fait réagir jusqu’à la Place Beauvau. Le ministère de l’Intérieur s’est exprimé sur l’affaire, face au tollé général qu’elle suscite dans l’opinion, choquée par l’imprudence de Pierre Palmade. Camille Chaize, porte-parole de l’institution, s’exprimait le 13 février sur France Info. Elle a invité les deux témoins en fuite, « amis » de Pierre Palmade, « à se rendre dans n’importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits ». Elle poursuit, décidée à rappeler la terrible réalité de la route : « On estime qu’un décès sur cinq est dû à un conducteur qui a consommé de la drogue ». Implacable statistique : « Quand on associe la drogue et l’alcool, on multiplie par 30 le risque d’accident mortel ». Sur la route, tous responsables.