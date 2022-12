Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le covoiturage, cause nationale • Voilà une nouvelle qui devrait ravir celui qui fait la Une du n°95 d’ÉcoRéseau Business, dans les kiosques dès jeudi 15 décembre : Frédéric Mazzella, à l’origine de BlaBlaCar ! Le gouvernement incite plus que jamais les Français à rompre avec l’autosolisme – 8 automobilistes sur 10 préfèrent être seuls dans leur voiture pour aller au travail le matin, selon une étude menée par Vinci Autoroutes. Un plan covoiturage a été lancé ce mardi 13 décembre. Parmi les mesures : une prime de 100 euros, dès janvier et reversée par les plates-formes de covoiturage, pour les conducteurs qui partageront pour la première fois leur véhicule. L’appât du gain prendra-t-il le pas sur la volonté de rester seul ? Objectif pour le gouvernement : atteindre 3 millions de trajets chaque jour d’ici à cinq ans !

Quand les retraités britanniques repartent au boulot • On le sait, la Grande-Bretagne fait face à une envolée des prix spectaculaire. Avec une inflation qui dépasse même les 11 %. Face à ce coût de la vie, certains jeunes retraités doivent de nouveau travailler. La retraite attendra encore un peu. Un phénomène qui se traduit dans les chiffres, le taux de chômage apparaît – abyssalement – faible, entre 3 et 4 %. « La proportion de personnes qui ne travaillent pas et ne recherchent pas d’emploi a diminué, en raison d’une baisse du nombre de personnes en âge de travailler qui se considèrent comme retraitées », explique Sam Beckett, de l’Office National des Statistiques (ONS), sur Twitter. Dit autrement, l’organisme observe une nette baisse du nombre de personnes considérées comme inactives. Après l’effort… l’effort de nouveau.

Les joueurs de l’équipe de France jouent au Uno, les ventes redécollent… ! • Ce mercredi à 20 heures, la France affrontera le Maroc pour une place en finale de la Coupe du monde 2022. Entre les grands rendez-vous et les entraînements, les joueurs français s’adonnent à une activité connue de toutes et tous : les jeux de société et un en particulier, le Uno ! « On joue au Uno pour avoir plus de cohésion d’équipe », a notamment déclaré Aurélien Tchouaméni. « Nous remarquons une petite accélération des ventes. Elles sont 7 % plus élevées que leur rythme habituel. Cette hausse se fait depuis 15 jours et plus particulièrement depuis une semaine », remarque-t-on du côté de JouéClub. Bien sûr, l’approche de Noël explique en partie cette hausse des ventes du célèbre jeu. Mais fort à parier que l’équipe de France joue aussi un rôle d’influenceur auprès de ses fans !

« 𝘖𝘯 𝘫𝘰𝘶𝘦 𝘢𝘶 𝘜𝘕𝘖 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘩𝘦́𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘦́𝘲𝘶𝘪𝘱𝘦 » 😄 L’interview d’après-match d’@atchouameni, auteur de son 1er but en Coupe du Monde contre l’Angleterre 👊#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Gr2B5Uiq1L — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

Les définitions les plus recherchées en France cette année • « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ? ». Voilà l’un des sujets 2022 du baccalauréat de français. Un esclandre ! Et pour cause, nombre de candidats n’ont pas compris la question, la faute au terme « ludique », sans doute trop complexe pour une partie de la jeunesse. Alors forcément, « ludique » fait partie des définitions les plus recherchées en 2022 en France, devant NFT et résilience. Voici le top 10, selon les données de Google Trends :

1 Ludique

2 NFT

3 Résilience

4 Reine consort

5 Jubilé

6 Otan

7 Oligarque

8 Wokisme

9 POV

10 Fatwa