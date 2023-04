Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Italie débordée par le flux migratoire • Le gouvernement de la conservatrice Giorgia Meloni vient de tirer la sonnette d’alarme. Le week-end de Pâques a encore été le théâtre de près de 3 000 sauvetages en mer. Alors, pour les six prochains mois, une attention toute particulière sera portée aux côtes italiennes. Situation d’urgence, mesure d’urgence : un commissionnaire spécial devrait être nommé incessamment sous peu pour gérer la crise migratoire. L’objectif ? Répartir au mieux les arrivants dans tous les centres d’hébergement déjà saturés. L’Italie s’attend encore à 400 000 migrants cette année, voire 1 million si la situation tunisienne venait à s’envenimer.

Les Français généreux ? • Un nouveau sondage Ipsos révèle que nos compatriotes ont été en moyenne 1 sur 2 à faire un don en 2022. Pour la grande majorité, en faveur des Ukrainiens. En moyenne, les Français ont donné 333 euros aux œuvres caritatives, bien plus qu’en 2021 où l’enveloppe atteignait 274 euros. Les difficultés liées à l’inflation n’a donc pas eu de conséquences directes sur leur générosité. Attention cependant, Les Apprentis d’Auteuil craignent que la chute de dons que l’on pourrait imaginer survienne cette année.

La Russie joue la carte du bras de fer • Chantage à Moscou, acte 2 ! La Russie use à nouveau de l’accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes pour obtenir gain de cause. Signé à l’été dernier, ce compromis autorisait l’Ukraine à continuer à distiller son blé et son maïs aux quatre coins du monde. Mais la Russie veut faire marche arrière. Et, cette fois les exigences pour maintenir l’accord concernent son secteur financier, qui commence à faiblir. La banque russe Rosselkhozbank, spécialiste de l’agriculture devra être reconnectée au réseau bancaire Swift. Moscou exige aussi le dégel des actifs de sociétés russes agricoles à l’étranger. En cas de non-accord, la Russie a déclaré qu’elle continuerait de livrer l’Afrique pour faire face à l’inégalité d’exportation.

Un milliard d’euros de perte pour EDF • À peine contemplons-nous les premiers bourgeons du printemps, qu’EDF voit déjà son année 2023 plombée. Le géant de l’électrique chiffre à 1 milliard d’euros les pertes liées aux récents mouvements sociaux. Résultat ? Les dirigeants ont voté un moratoire sur le grand plan de recrutement initialement prévu pour cette année. Les retards de maintenances compromettent aussi l’objectif de production nucléaire fixé au début de l’exercice.

Du nouveau à la tête des Casinos Barrière ! • Du nouveau oui, mais difficile de parler de sang neuf. Dominique Desseigne cède la place de PDG à son fils Alexandre Barrière. La famille reste actionnaire majoritaire du groupe Lucien Barrière avec 60 % des parts. De son côté, la fille de l’ancien dirigeant des casinos, Joy Desseigne-Barrière, va prendre la présidence de la Société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC) ainsi que de la Société immobilière de l’exploitation de l’Hôtel Majestic (SIEHM). Une petite affaire familiale, sans prétention !