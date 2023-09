Temps de lecture estimé : 2 minutes

Restos du Cœur, 9 Français sur 10 approuvent la démarche de Bernard Arnault • En crise financière, les Restos du Cœur, par l’intermédiaire de son président Patrice Douret, sonnait l’alerte il y a quelques jours. S’ensuit alors l’annonce d’un don de dix millions d’euros de l’homme le plus riche de France, Bernard Arnault – patron de LVMH. Et un esclandre ! Pour rien ? Car selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé lundi 11 septembre, 89 % des Français saluent le don de 10 millions d’euros accordé aux Restos du Cœur par Bernard Arnault et sa famille. Dans le détail, parmi ceux qui l’identifient clairement, plus de la moitié des personnes interrogées indiquent avoir une image « plutôt bonne » du milliardaire (56 %), voire « très bonne » (16 %). Respectivement 18 et 10 % des interrogés disent avoir une image « plutôt mauvaise » ou « très mauvaise » de Bernard Arnault.

Laurent Berger au Crédit Mutuel ! • Le rendez-vous était pris pour septembre. Quid des aventures professionnelles de Laurent Berger, l’ex-secrétaire général de la CFDT ? Eh bien l’avenir de l’ancienne figure de proue du syndicalisme français se dessinera au Crédit Mutuel… où il dirigera « l’institut Crédit Mutuel Alliance Fédérale ». Une nouvelle entité définie par la banque mutualiste comme « un centre d’expertises de premier rang » qui vise à « faire de Crédit Mutuel Alliance Fédérale un leader de la révolution climatique et environnementale ». Voilà une petite révolution dans le secteur bancaire. Pour rappel, la création de cet institut s’inscrit dans la droite ligne du statut d’entreprise à mission récemment adopté par le Crédit Mutuel.

Séisme au Maroc, peu de conséquences négatives sur le tourisme • Le peuple marocain est encore sous le choc. La semaine dernière, un séisme de magnitude 7 – le plus puissant jamais connu dans le pays – venait frapper la région de Marrakech. Pour l’heure, la catastrophe aurait déjà emporté plus de 2 800 âmes. L’événement tragique freinera-t-il le tourisme dans le pays ? Pour le tourisme au Maroc, ce séisme devrait avoir des effets limités, estime Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, « c’est très étonnant, les annulations restent minimes », a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro. À noter, « dans le PIB marocain, le tourisme représente une part de 7 %, c’est cinq fois plus que la Tunisie », relève Danièle Küss, ancienne cheffe du pôle développement international du tourisme au ministère des Affaires étrangères français.

La CVAE plus coriace que prévu • Bruno Le Maire, a annoncé lundi dernier que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) baisserait d’un milliard d’euros en 2024. Aux premiers abords, si cela semble être une bonne nouvelle pour les entreprises, elle s’apparente finalement plus à un aveu de faiblesse du gouvernement. À l’origine, cette taxe devait être totalement supprimée mais l’exécutif fait face à une équation compliquée pour son budget de la prochaine année. « Dès que nous pourrons la supprimer totalement, nous le ferons », a toutefois tenu à souligner le ministre de l’Économie. 2025 sera peut-être la bonne.

Top 10 des références les plus vendues pendant l’été • Le panéliste NielsenIQ vient d’établir le top 10 des références les plus vendues en chiffre d’affaires au cours de l’été dernier. Les boissons y figurent en bonne place, notamment Cristaline (Sources Alma), Ricard (Pernod Ricard) ou encore Coca-Cola. Voici le top 10 :