EACOP, un projet contesté • Depuis février 2022, le groupe français TotalEnergies mène un mégaprojet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Un mégaprojet mené aux dépens des droits humains et environnementaux. Scindé en deux, le projet comprend : un forage de 419 puits en Ouganda, dont un tiers dans le parc national Murchison Falls. Ainsi que la construction d’un pipeline chauffé à 50 degrés qui traversera la Tanzanie sur 1 443 km. Une réelle « bombe climatique » pour laquelle TotalEnergies comparaîtra le 7 décembre devant le tribunal judiciaire de Paris.

Nuit mouvementée à l’Assemblée • Avant même l’examen du projet de loi de finances 2023, la loi a été vidée de sa substance. Avec 8 articles rejetés, le vote prévu le 25 octobre ouvre les champs des possibles sur un potentiel rejet définitif de la part des parlementaires. Un avant-goût des débats mouvementés qui attendent l’hémicycle lors des prochains jours !

Récession pour la Russie • La Russie est le seul pays du G20 en récession cette année selon Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMI. Mais l’Europe ne sera pas épargnée par le choc énergétique. L’Italie et l’Allemagne sont d’ailleurs en première ligne de mire. Ces deux pays particulièrement dépendants du gaz craignent que la crise se renforce dans les mois à venir. Et peut-être même sur toute l’année 2023 … La France, elle, affiche une certaine fragilité mais pour le moment aucun signe de récession !

Darmanin, le projet de loi • Pour lutter contre l’insécurité, Gérald Darmanin veut que les forces de l’ordre « saturent les espaces publics ». Ce projet de loi concerne 20 départements. Dans ces zones pour lesquelles Darmanin a fait réaliser « une cartographie de la délinquance par heure et par quartier », les effectifs vont être augmentés. Parmi les départements concernés figurent : l’Île-de-France, le Nord, la Haute-Garonne, le Rhône et bien d’autres… La consigne est claire : se montrer le plus possible. Pour ce faire, les forces de l’ordre devront patrouiller à pied !