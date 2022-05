Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le casse-tête des démarches administratives en ligne • « Les machines sont méchantes », disait Cocteau ! Ces douze derniers mois, un adulte sur trois a renoncé à mener une démarche administrative en ligne. C’est l’Insee qui le dit. Si 60 % des Français·es déclarent désormais leurs impôts via Internet, il reste que beaucoup peinent à se servir d’un ordinateur… ou se trouvent carrément en situation de difficulté. 33 % des Français·es refusent de se servir du numérique dans leurs diverses démarches. Reste le téléphone… Mais là encore, ce n’est jamais simple, entre les délais d’attente et les mauvais aiguillages. 12 % des Français·es s’alarment ainsi de ne pas bénéficier de services publics en proximité pour répondre à leurs soucis de paperasse.

Un tiers des emplois perdus en Ukraine • « Les bouleversements économiques, couplés à des déplacements internes de grande ampleur et à des flux massifs de réfugiés engendrent des pertes colossales en termes d’emploi et de revenu », alerte l’Organisation internationale du Travail (OIT). En outre 30 % des emplois en Ukraine ont disparu depuis l’invasion russe dans le pays, fin février. Ce qui représente 4,8 millions d’emplois perdus. Et si l’escalade militaire se poursuivait, les pertes en termes d’emplois seraient encore bien plus élevées : 7 millions d’emplois perdus, estime l’organisation !

Le libéralisme en danger ? Sophie de Menthon lance une pétition ! • Le mouvement patronal Ethic et sa présidente Sophie de Menthon s’inquiètent de l’avenir du libéralisme dans le pays. Alors pour le sauver, celle qui défend les entreprises au quotidien a lancé une pétition baptisée SOS, libéralisme en danger ! « Pour sauver notre pays il est indispensable de diffuser dès l’école la pédagogie de la responsabilité individuelle […] Le libéralisme, condition nécessaire à la propagation de l’esprit d’entreprendre, est l’ambition sacrifiée de cette campagne présidentielle, défend la pétition, le recours à l’État, parfois nécessité par des circonstances spéciales, connaît une expansion sans limite, en étant brandi par plusieurs », renchérit Sophie de Menthon.

La Banque Postale lance son offre premium • C’est une banque qui a plutôt une image populaire, avec une clientèle de petits épargnants. La Banque Postale se lance pourtant dans l’aventure des hauts patrimoines en inventant une nouvelle offre premium. Celle-ci remplacera la BPE (Banque privée européenne). Son nouveau nom ? Louvre Banque Privée. C’est chic ! Mais avant de changer de banque, renseignez-vous tout de même sur les conditions d’entrée. Les clients de la « LBP » doivent disposer d’avoirs financiers de plus de 250 000 euros. Ce nouveau service s’appuiera sur le maillage territorial de La Banque Postale, mais son siège central sera effectivement situé au cœur de l’historique Poste du Louvre.