Goldman Sachs grillée • La BCE a infligé une amende de 6,63 millions d’euros à la banque américaine Goldman Sachs, pour avoir sous-évalué ses besoins en capitaux entre 2019 et 2021. « En 2019, 2020 et 2021, pendant huit trimestres consécutifs, la banque a déclaré des actifs pondérés en fonction du risque de crédit inférieurs à ce qu’ils auraient dû être », a précisé l’institution monétaire, dans un communiqué. En outre la banque d’investissement a mal classé les expositions des entreprises, en leur appliquant une pondération du risque inférieure à celle prescrite par les règles bancaires. Des déficiences (volontaires ?) dans les contrôles internes ont empêché de détecter cette erreur en temps utile.

Quand le salaire va, tout va • Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a réunit hier les syndicats, pour discuter de mesures quant à la revalorisation du pouvoir d’achat des quelque 5,7 millions d’agents de la fonction publique. Ainsi, il y aura une hausse de la valeur du point, qui sert de base au calcul du traitement des agents de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, de 1,5 % au 1er juillet. Ils pourront également bénéficier d’une prime d’environ 25 euros. L’État versera aussi une prime de pouvoir d’achat à la moitié des fonctionnaires. Parmi les autres avancés, on note le relèvement du remboursement du forfait de transport collectif, de 50 % à 75 %.

La France se rapproche du Chili pour le lithium • Ces derniers temps, la France a multiplié les projets dans l’industrie des batteries électriques. À noter, l’extraction du lithium est essentielle dans le processus de fabrication. Le ministre français chargé du Commerce extérieur, Olivier Becht, était justement en déplacement au Chili, pays qui possède l’une des plus grandes réserves de ce minerai, ce week-end. Objectif, convaincre ses futurs partenaires concernant le savoir-faire français dans l’extraction du minerai en question. Il a affirmé que la France entend « contribuer à l’aventure chilienne de l’extraction et de l’exploitation du lithium en lien évidemment avec les besoins européens et notamment français […] cela ne sert à rien de construire des gigafactories de batteries si on n’a pas les matières qui servent à les fabriquer ». En effet, plusieurs usines de fabrications de batteries au lithium sont en projet dans le nord de la France, et une première a ouvert fin mai.

L’acquisition de Crédit Suisse, c’est fait ! • UBS a finalisé l’acquisition de Crédit Suisse. La deuxième banque la plus importante chez nos voisins helvétiques accumulait déjà les déboires depuis la chute de la Silicon Valley Bank, en mars dernier. Les actionnaires recevront donc une action UBS pour 22,48 actions Crédit Suisse. Si UBS AG et Crédit Suisse AG continueront à avoir leurs propres filiales et succursales, à servir leurs clients et à traiter avec des contreparties, le conseil d’administration et le directoire du groupe UBS Group AG assument la responsabilité globale du groupe consolidé.

Grève dans les hôpitaux ? • Trois syndicats de médecins hospitaliers appellent à une journée de grève le 4 juillet. Ils dénoncent une situation qui « n’a jamais été aussi grave » à l’hôpital public et réclament la reprise immédiate des négociations avec le ministère de la Santé. Après une mobilisation le 20 juin à l’appel de toutes les organisations syndicales à l’exception de la CFDT, d’autres syndicats de médecins sont en colère. « L’hôpital public s’effondre par pans entiers », argumente les syndicats, dans un communiqué.