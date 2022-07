Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pénuries de vols : 25 000 voyages annulés, la moitié en Europe • Manque de personnel, grèves à répétition… Le trafic aérien va être nettement perturbé cet été. Les compagnies aériennes ont déjà retiré 25 378 vols de leurs programmes d’août au cours de la semaine dernière, dont près de 60 % en Europe. Selon l’organisme Cirium, Turkish Airlines est la compagnie à l’initiative du plus grand nombre d’annulations, 4 408 vols ont été supprimés. La moitié à Istanbul, et un quart vers la Russie. British Airways se situe au deuxième rang avec 3 600 annulations, arrivent ensuite Easyjet (2 045), Lufthansa (1 888) et Wizz Air (1 256). La compagnie brésilienne a supprimé 2 133 trajets, sud Korean Air 2 033 et l’indienne IndiGo 2 030. Dans l’ensemble de l’Union européenne, les compagnies sont tenues d’offrir aux passager·ères le choix entre un remboursement du billet sous 7 jours ou un autre vol vers leur destination. Dans certains cas, les usager·ères peuvent bénéficier d’une compensation qui peut aller jusqu’à 600 euros.

La Croatie va adopter l’euro au 1er janvier 2023 • C’est officiel ! Le 12 juillet les ministres des Finances de l’Union européenne ont validé le passage de la Croatie à l’euro. Une étape supplémentaire dans l’intégration de l’ex-république yougoslave à l’Europe. L’adoption de la monnaie unique sera donc effective au 1er janvier de l’an prochain. La Croatie va donc troquer la kuna (qui s’échangera au taux de 7,5345 kunas pour 1 euro). Début juin, la Commission européenne avait annoncé que la Croatie remplissait les « quatre critères de convergence nominaux » nécessaires pour adopter l’euro. La dernière adhésion à l’euro remonte en 2015 avec la Lituanie. Tous les pays de l’UE (à l’exception du Danemark) se sont engagés à adopter la monnaie unique dès qu’ils rempliraient les critères de convergence en vigueur.

Les Français veulent plus de blagues au bureau ! • Jeux de mots, second degré, plaisanteries, blagues… les salariés français aimeraient bien que leurs collègues se lâchent davantage au bureau. C’est le cas pour six personnes interrogées sur dix, selon l’enquête menée par le réseau social LinkedIn et publiée lundi 11 juillet. Plus de 75 % des professionnels sondés en France affirment en effet que l’humour est l’émotion la plus sous-estimée et la moins valorisée au travail. Au contraire, pour un quart des interrogés, l’humour se révèle être un manque de professionnalisme. L’étude du réseau social rappelle aussi les pays où l’on se fend le plus la poire au bureau (au moins une plaisanterie par jour) : l’Italie et l’Inde arrivent en tête !

Produits alimentaires : le gouvernement annonce un « plan d’action » pour réduire l’ajout d’additifs • Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un « plan d’action » qui vise à réduire l’ajout d’additifs nitrés dans les produits alimentaires. Les ministères de l’Agriculture et de la Santé ont précisé qu’il sera présenté au Parlement à l’automne. Ce dispositif intervient après la confirmation d’un lien entre risque de cancer et exposition à ces additifs. Leur utilisation va donc être limitée au strict nécessaire. Une première réunion avec les acteurs techniques des filières est planifiée avant la fin du mois de juillet. Les ministères rappellent néanmoins que l’utilisation de nitrites et de nitrates est autorisée par la réglementation européenne à un taux maximum de 150 mg par kilo. En France, les filières charcutières sont déjà en dessous de ces seuils : avec un maximum de 120 mg par kilo. Mais un nouvel avis européen est attendu d’ici à la fin de l’année.

Les routes de France chargées pendant le pont du 14 juillet • Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Bison futé prévoit de nombreux bouchons pendant toute la deuxième moitié de la semaine. Le service rattaché au ministère de la Transition écologique s’attend à une « circulation difficile » dans tout l’hexagone, voire « très difficile » en région Île-de-France. Afin d’éviter les embouteillages, Bison futé conseille aux Franciliens de partir avant midi et d’éviter les métropoles. La situation devrait se fluidifier le 14 juillet mais le pic de bouchons devrait avoir lieu entre le 15 et le 17 juillet. Vendredi, une nouvelle vague de départs aura lieu sur l’ensemble du territoire. Les autoroutes A6, A7 et A9 devraient être particulièrement bouchées. Le tunnel du Mont-Blanc sera également encombré entre 10 h et 23 h. Le 16 juillet, la France sera entièrement rouge dans le sens des retours et ce jusqu’en milieu d’après-midi. Courage aux automobilistes !