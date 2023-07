Temps de lecture estimé : 2 minutes

La belle histoire de I&S Adviser ! • Operating partner, le métier des experts entrepreneurs qui savent corriger les problèmes d’une start-up pour l’emmener jusqu’au succès. I&S Adviser en a fait son cheval de bataille. Et aujourd’hui, après six ans et demi d’activité, l’entreprise française devient la référence des operating partners du territoire. Avec plus de 70 « copilotages » à son actif, l’entreprise travaille avec toutes sortes de clients, des chefs d’entreprises jusqu’aux fonds d’investissement. Et pour prouver son efficacité, I&S Adviser n’hésite pas à mettre un chiffre sans équivoque en avant : 100 % des entreprises accompagnées ont vu leur chiffre d’affaires croître d’au moins 5 % ! Mieux encore, 30 % d’entre elles ont fait un bond de 50 % sur leur CA. Joli palmarès.

Les pharmacies en manque d’effectif • En 2022, on comptait 73 795 pharmaciens à travers la France. Un chiffre en constante baisse depuis 2016. L’Ordre national des pharmaciens estime que leur métier devrait jouir d’une meilleure communication sur la plate-forme Parcoursup. Et même dès le collège ! Avec une population française vieillissante, la demande de soins devrait s’intensifier. Alors, la pénurie de main d’œuvre inquiète au plus haut point. L’Ordre prévoit d’ailleurs une étude prospective destinée à modéliser les tendances démographiques à l’horizon 2050. Un moyen concret d’alerter sur la situation.

C’est l’heure de mettre ses billes chez Microsoft ! • Depuis une décennie, les revenus de Microsoft ont augmenté à un taux annualisé de plus de 10 %, passant de 85 000 millions à près de 200 000 millions de dollars. Cet exploit découle de très bonnes décisions prises au fil des années. La création du cloud Azure ou le changement de stratégie à propos de Windows phone en sont quelques exemples. Mais avec les récents investissements sur ChatGPT et Dall-E, Microsoft pourrait entrer dans le club très privé des entreprises à plus de 3 000 milliards de capitalisation boursière. De quoi rendre heureux tous leurs investisseurs. Quand les valeurs technologiques performent, elles ne font pas semblant !

El niño saccage la saison des jus • Méfions-nous des apparences, derrière ce nom aux allures infantiles (« el niño » se traduit par « le petit garçon » en français) se cache un phénomène météorologique inquiétant. Une vingtaine de fois par siècle, au large du Pérou, la température de l’eau monte drastiquement sans raison, sans période et sans explication. Si au fil des années, el niño a réduit le nombre d’espèce marines et limité la pêche, cette année le phénomène a aussi causé des pluies diluviennes jusqu’au Brésil. Résultat ? Les oranges trop gorgées d’eau ne permettent pas au premier pays producteur de jus d’honorer toutes ses commandes. L’offre brésilienne est réduite de 30 %. Même constat en Floride… Résultat, la livre de jus d’orange explose à 3 dollars contre seulement 1,2 en 2020. C’est l’effet papillon, comme le chante Bénabar.

Décote pour l’immobilier parisien ! • L’état du marché de l’immobilier en France préoccupe. Et notamment dans la capitale, dans les XVe, XIXe et XXe arrondissements. Là-bas, les prix connaissent une décrue entre 5,8 et 10,4 % abaissant à 9 301 euros la moyenne au mètre carré dans le XIXe par exemple. Au global dans la capitale, l’agence immobilière Hosman déplore un recul d’environ 3,1 % des tarifs pratiqués.