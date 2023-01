Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les petits papiers de Biden • Un terreau pour les complotismes. Le président américain, Joe Biden, se retrouve dans une position très embarrassante. Des documents classés « Top Secret » ont été retrouvés dans ses anciens bureaux de Washington. Ces documents, qui répondent au plus haut standard de classification, datent du temps où l’octogénaire était vice-président, sous Barack Obama. Découverts par les avocats de Biden, ceux-ci ont été très discrètement transmis aux Archives nationales, comme c’est normalement la procédure… L’affaire, qui n’aurait pas dû s’ébruiter, est désormais publique. L’administration révèle que ces documents sont des notes de synthèses relatives au Royaume-Uni, l’Iran et… l’Ukraine.

Parlement européen : des nouvelles de la vice-présidente incarcérée • Début décembre, Éva Kaili était encore vice-présidente du Parlement européen. Désormais, cette socialiste grecque croupit en prison, depuis les révélations du « QatarGate ». L’élue déchue se plaint de conditions de détention difficiles : « C’est de la torture, c’est injuste. Je n’en peux plus », aurait-elle déclaré à son avocat. « J’ai le cœur brisé. Pourquoi m’empêchent-ils de voir ma fille ? ». Après un mois d’enfermement, une mesure d’humanité a été prise – enfin – par la justice belge. Elle a pu voir sa fille de deux ans pendant une grosse heure. La petite est venue accompagnée de son grand-père – qui a également été surpris dans un hôtel bruxellois avec plus de 600 000 euros en liquide. Un argent que sa fille lui aurait demandé de cacher en catastrophe…

7 salariés sur 10 prêts à quitter l’entreprise si leurs salaires ne s’alignent pas sur l’inflation ! • « La Grande Démission », épisode 2 ? L’étude de rémunération Walters People 2023 montre « des entreprises sous pression » face à des salariés toujours plus exigeants et des marges de manœuvre qui tendent à diminuer drastiquement. Nous sommes en plein dans la période de l’entretien annuel. 68 % des professionnels comptent bien s’appuyer sur l’inflation pour réclamer une augmentation… que leur patron aura souvent beau jeu de refuser – au nom du même prétexte. Résultat, dans un marché du travail plus souple et flexible, la tentation sera grande de changer d’entreprise. 91 % des salariés veulent que leur salaire puisse a minima « rattraper » l’inflation. 71 % des entreprises craignent de ne pas pouvoir répondre aux ambitions de leurs collaborateurs.

Éric Lombard reconduit à la Caisse des Dépôts • Directeur général de l’institution publique depuis décembre 2017, Éric Lombard va poursuivre sa mission. Cet ancien banquier et assureur (BNP Paribas, Generali) n’avait pas beaucoup de souci à se faire, il était le choix préférentiel de l’Élysée. Il pouvait aussi se targuer d’un bon bilan à la tête de la « CDC », notamment marqué par l’instauration de la Banque des Territoires. Pour les prochaines années, il compte mettre en avant « la transformation écologique, les souverainetés et la cohésion sociale et territoriale ». Le tout avec l’aide du trésor du Livret A (500 milliards d’euros) que la Caisse des Dépôts a en charge de faire fructifier.

80 % des Belges ne se sentent pas écoutés au travail • Il y a un problème. Nos chers voisins belges n’ont plus tellement le cœur à l’ouvrage. D’après une étude de Cohezio, service de protection du bien-être au travail, les habitants du Royaume en auraient ras-le-bol. Sur le plan professionnel, 80 % d’entre eux ne se sentent plus écoutés ni reconnus dans leurs besoins ! La notion de bien-être, qui était l’année dernière la priorité numéro 1 des salariés belges, est d’ailleurs reléguée au second rang, derrière le besoin d’être soi-même. Un désir d’identité. Les Belges se plaignent également d’une montée de l’individualisme et d’une dégradation de la confiance. Point positif tout de même : 50 % des Belges ont soif de nouvelles compétences.

Les villes d’Île-de-France où il fait bon vivre • Nos collègues du Figaro publient un classement des municipalités franciliennes où il fait bon vivre et vieillir en bonne santé ! Pour parvenir à ces résultats, les journalistes ont compilé nombre d’indicateurs et des fatras d’informations. Qualité de l’air, espaces verts, nombre de médecins, prévention des maladies… 1 268 communes analysées. Et la gagnante est… Fontainebleau ! Fameuse cité des chasses et des plaisirs forestiers. Viennent ensuite Milly-la-Forêt (la ville de Cocteau) et la rayonnante commune de Saint-Brice. Paris atteint péniblement la 985ème position. Lanterne rouge du classement : Le Pré Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Il y a pourtant de belles fontaines.