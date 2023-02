Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vladimir Poutine va s’exprimer • Le monde entier sera suspendu à ses lèvres… Le 21 février prochain, Vladimir Poutine va prendre la parole. Le dirigeant russe parlera de ses opérations militaires en Ukraine. Il abordera aussi la situation économique de son pays. Le lendemain, le mercredi 22 février, devrait se tenir un meeting au stade Loujniki de Moscou où 200 000 citoyens russes sont attendus. Un bon moyen pour l’exécutif russe de prendre le pouls du pays.

La France importe ses légumes • C’est un comble pour le « pays agricole par excellence » (cf Yann Arthus-Bertrand). Près de deux tiers des légumes congelés ou en conserve consommés en France viennent de l’étranger. L’Espagne, la Belgique ou encore l’Italie profitent de notre incapacité à produire pour s’immiscer sur notre marché des légumes. Une situation qui se dégrade depuis quelques années et qui ne semble pas pouvoir s’améliorer. La compétitivité de ces pays surpasse celle de la France. Elle se ressent d’ailleurs, sur le prix final pour le consommateur… Encore un domaine où la France perd peu à peu sa souveraineté. Et creuse – par la même occasion – son déficit commercial.

La Russie va réduire sa production de pétrole • Une chose est sûre, avant même l’allocution de Vladimir Poutine, le pétrole russe va être un problème. L’embargo mondial signé il y a quelques semaines assorti d’un plafonnement du prix du baril de brut de l’Oural déplaît au gouvernement soviétique. En réponse ? Les Russes vont baisser leur production de 5 %, ce qui représente environ 500 000 barils sur les 10 millions quotidiens. « Nous ne vendrons pas de pétrole à ceux qui adhèrent directement ou indirectement aux principes du prix plafond » a déclaré Alexandre Novak, le vice-Premier ministre russe chargé de l’énergie. Partout dans le monde, les autres gisements ont vu leurs cours augmenter. Et avec la reprise de l’activité chinoise en parallèle, cette escalade pourrait bien être durable…

Une retraite à 65 ans, puis celle à 72 ? • Heureusement, ce n’est pas encore d’actualité ! Pourtant, les experts du cabinet d’étude Astérès tablent sur une retraite de plus en plus éloignée tant la durée de vie s’allonge. « Si les recherches sur la lutte contre le vieillissement tiennent leurs promesses, en 2070, l’âge de départ à la retraite pourrait être porté à 72 ans », expriment-ils dans leur étude. Mais le rapport est en fait, bien plus optimiste qu’il n’en a l’air. Il prend en compte une prolongation hypothétique de la durée de vie à hauteur de 41 %. Mais aussi un retardement de l’arrivée des maladies liées au vieillissement. Mais vivre plus longtemps pour travailler plus longtemps, c’était vraiment ça le projet au départ ?

Au Royaume-Uni aussi les gens sont dans les rues ! • Le pays de Rishi Sunak connaît bien des écueils en ce moment… Et c’est finalement l’inflation – toujours à +10 % outre-Manche – qui a eu raison de la patience du peuple. Vendredi dernier, le 10 février, les ambulanciers et le personnel d’environ 150 universités ont activé leur droit de grève et milité pour une augmentation de salaire décente. C’est un énième secteur qui se met à l’arrêt après les infirmières, les postiers, les enseignants et les pompiers. Le mal semble être profond.