Temps de lecture estimé : 2 minutes

CNews devient « première chaîne d’info de France » • Cela devait bien finir par arriver. Peu à peu ces dernières semaines, CNews avait tendance à dépasser de plus en plus souvent sa puissante rivale, BFMTV, jadis indétrônable. La première semaine de décembre a été l’occasion d’un dépassement historique : pour la première fois depuis sa création en 2017, la filiale du groupe Vivendi passe devant le leader BFMTV. 2,7 % d’audience pour CNews contre 2,5 % pour BFMTV… La chaîne numéro « 15 » doit réagir au plus vite sous peine de crise interne. Incarnation de cette défaite ? Le grand écart qui sépare Pascal Praud de son concurrent Laurent Ruquier, très largement relégué chaque soir de la semaine à 20 heures. Bruce Toussaint, figure de BFMTV, quitte d’ailleurs la chaîne pour rejoindre TF1 dont il animera une matinale nommée « Bonjour ! ».

Les pires arnaques de Noël, Foodwatch dénonce ! • Les années passent et se ressemblent à Noël. Car comme l’an dernier à l’approche des fêtes de fin d’année, l’ONG Foodwatch dénonce les pratiques de certains grands distributeurs, qui n’hésitent pas à surfer sur cette période charnière pour survendre leurs produits. Six produits seraient particulièrement épinglés. Citons-les, pour vous lecteurs et consommateurs : un saumon fumé de la marque Labeyrie, dont « le poids a diminué de 10 g », alors que « son prix a augmenté de 19 % », un pain d’épices « spécial foie gras » édition limitée de la marque Brossard, qui contient « beaucoup de sucre (sirop de glucose-fructose, sucre, sirop de sucre caramélisé) sans une goutte de miel », la terrine Guyader aux noix de Saint-Jacques à la bretonne, composée de… « colin et de coquillages pêchés à l’autre bout du monde », le citron cuisine Bjorg « estampillé label bio malgré son emballage plastique » qui propose « 70% d’eau et seulement 30 % de citron », le panettone Ciro qui « cache de l’huile de palme » ou encore les œufs en chocolat Ferrero Rocher, dont « le sachet est à 52 % vide ».

La France devrait éviter la récession au quatrième trimestre • Voyons le verre à moitié plein avant de démarrer la nouvelle année 2024. Oui l’économie française devrait retrouver quelques (légères) couleurs en cette fin d’année. Selon les chiffres de la Banque de France, l’activité devrait en effet croître modestement de 0,1 % au quatrième trimestre. Ce qui signifie que, après un troisième trimestre dans le rouge, notre pays devrait éviter la récession. « L’activité résisterait au quatrième trimestre grâce aux services », a commenté Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l’international à la Banque de France.

Quelles sont les marques de jus de fruits préférées des Français ? • Plutôt pommes, oranges ou multifruits ? Nos confrères de 20 Minutes ont dressé le classement des marques de jus de fruits préférées des Français – via une étude réalisée entre le 22 et le 30 juin 2023 avec OpinionWay auprès d’un échantillon de 2 046 personnes. Voici le top 5 :

Tropicana Joker Andros Innocent Minute Maid

crédits : shutterstock